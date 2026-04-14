Evenimente în Bucureşti, miercuri 15 aprilie. Ce nu trebuie să ratezi

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, 15 aprilie, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 15 aprilie 

De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Puricele în ureche", la Teatrul Elisabeta, "Oleanna", la Teatrul Excelsior, "Căsătoria", la Teatrul de Comedie - Sala Radu Beligan, sau "Muscă, paie și bătaie", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Mică.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Dineu cu proşti", la Teatrul Naţional Bucureşti, "Nebun din dragoste", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, "Trei surori", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Studio, sau "În largul mării", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura, în timp ce de la ora 19.30, la Teatrul Nottara, Sala George Constantin, se joacă piesa "De pază la Taj Mahal".

Concerte în Bucureşti, miercuri 15 aprilie 

Hypocrisy, Abbath, Vomitory și Vreid susţin un concert la Arenele Romane, de la ora 19.00. A Place To Bury Strangers şi Kontravoid susţin un concert în Control Club, de la ora 19.00.

AG Weinberger & The Vagabonds susţin un concert la Teatrul Evreiesc de Stat, de la ora 19.00. Trupa Direcția 5 susţine un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, miercuri 15 aprilie 

De la ora 19.00, pe arena din Ghencea se joacă meciul de fotbal dintre Steaua Bucureşti şi FC Bihor.

De la ora 20.00, în Sala Mihai Viteazul se joacă meciul de baschet masculin dintre Steaua Bucureşti şi CS Vâlcea Râmnicu-Vâlcea. 

De la ora 17.00, în Sala Dinamo se joacă meciul de volei masculin dintre Dinamo Bucureşti şi CSM Corona Braşov.

