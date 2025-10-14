Antena Meniu Search
15 octombrie, Sfântul Mucenic Luchian. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Miercuri, 15 octombrie, este prăznuit Sfântul Mucenic Luchian, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

de Redactia Observator

la 14.10.2025 , 12:52
Sfântul Mucenic Luchian s-a născut din părinţi nobili, în Cetatea Samosata (Siria). Conform crestinortodox.ro, rămas orfan la vârsta de 12 ani, şi-a dăruit averea săracilor.

De tânăr se hrănea doar cu pâine şi apă, o dată pe zi, iar uneori nu gusta nimic toată săptămâna. Datorită învăţăturii şi sfinţeniei sale a fost hirotonit preot în Antiohia. A îndreptat multe texte evreieşti, pe care ereticii le strâmbaseră.

Sfântul Luchian s-a aflat pe lista celor pe care Împăratul Maximian dorea să-i omoare în vremea persecuţiilor. În timp ce era adus spre a fi judecat, converteşte la creştinism 40 de soldaţi, persoane care vor primi moarte mucenicească. Sfântul Luchian a fost aruncat în temniţă şi supus regimului de exterminare prin înfometare.

Articolul continuă după reclamă

Prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, au venit câţiva creştini cu pâine şi vin în temniţa unde era prezent Sfântul Luchian. Când aceştia l-au întrebat unde anume să pună pâinea şi vinul pentru săvârşirea Sfintei Liturghii, acesta le-a răspuns: "Pe pieptul meu să le puneţi şi va fi pristol viu al Dumnezeului celui viu". Şi aşa s-a săvârşit dumnezeiasca Liturghie în temniţă, pe pieptul sfântului. A doua zi de la acest minunat eveniment, a trecut la cele veşnice.

Amintim că, pe mormântul Sfântului Luchian, Sfânta Elena, mama Sfântului Împărat Constantin cel Mare, a ridicat o biserică.

