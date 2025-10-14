15 octombrie, Sfântul Mucenic Luchian. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Miercuri, 15 octombrie, este prăznuit Sfântul Mucenic Luchian, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Mucenic Luchian s-a născut din părinţi nobili, în Cetatea Samosata (Siria). Conform crestinortodox.ro, rămas orfan la vârsta de 12 ani, şi-a dăruit averea săracilor.

De tânăr se hrănea doar cu pâine şi apă, o dată pe zi, iar uneori nu gusta nimic toată săptămâna. Datorită învăţăturii şi sfinţeniei sale a fost hirotonit preot în Antiohia. A îndreptat multe texte evreieşti, pe care ereticii le strâmbaseră.

Sfântul Luchian s-a aflat pe lista celor pe care Împăratul Maximian dorea să-i omoare în vremea persecuţiilor. În timp ce era adus spre a fi judecat, converteşte la creştinism 40 de soldaţi, persoane care vor primi moarte mucenicească. Sfântul Luchian a fost aruncat în temniţă şi supus regimului de exterminare prin înfometare.

Prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, au venit câţiva creştini cu pâine şi vin în temniţa unde era prezent Sfântul Luchian. Când aceştia l-au întrebat unde anume să pună pâinea şi vinul pentru săvârşirea Sfintei Liturghii, acesta le-a răspuns: "Pe pieptul meu să le puneţi şi va fi pristol viu al Dumnezeului celui viu". Şi aşa s-a săvârşit dumnezeiasca Liturghie în temniţă, pe pieptul sfântului. A doua zi de la acest minunat eveniment, a trecut la cele veşnice.

Amintim că, pe mormântul Sfântului Luchian, Sfânta Elena, mama Sfântului Împărat Constantin cel Mare, a ridicat o biserică.

