La sat, pregătirile pentru Crăciun încep acum din magazinul din comună, nu în gospodărie, așa cum se întâmpla odinioară. Vânzătoarele spun că cele mai căutate sunt bomboanele pentru pomul de iarnă, fructele exotice și băuturile răcoritoare. Pe lista cumpărătorilor se află însă și carnea de porc, cumpărată gata tranșată, pentru că tot mai puțini localnici mai cresc animale în propria curte.

La fel ca mulți alți oameni din localitatea buzoiană Gălbinași, doamna Olimpia și-a cumpărat carnea de porc și produsele necesare pentru masa de sărbători de la magazinul din comună.

"Nu am porc, dar am cumpărat carne tot de aici. Am luat eu cât îmi trebuie că pensia e mică", a spus Olimpia, localnică.

Pregătirile pentru sărbători încep tot mai des în magazine, deoarece puțini oameni mai cresc animale în gospodărie.

"Vindem foarte bine carnea de porc, produse care ajută la prepararea mesei de Crăciun, în special mațele pentru cârnați de porc, pentru tobă, caltaboș", susţine Andreea Gheorghe, vânzătoare.

"Un kilogram, două, de carne, doi pești, deci ce se mănâncă în fiecare zi. Nu mai sunt posibilități de a crește. Restul, cumpărat. Găsim în magazin, dar prețul e preț", a spus un localnic.

Oamenii vin la cumpărături cu liste scurte, își calculează fiecare leu și aleg doar strictul necesar pentru masa de Crăciun. Fructele și bomboanele pentru pomul de iarnă se numără printre cele mai căutate produse.

"Nucă, scorțișoară, cacao, tot ce trebuie acasă pentru cozonac. Au mai rămas lămâile, și facem cozonacul", a spus unul dintre clienţii magazinului.

Comparativ cu alți ani, oamenii cumpără mai puțin. Sacoșele nu mai sunt pline, iar cantitățile au scăzut cu aproximativ un sfert.

