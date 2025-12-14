La Târgu Mureș, Moș Crăciun a renunțat la sania trasă de reni și a urcat pe motocicletă. Într-un spectacol inedit, străzile au răsunat de sunetul motoarelor și al colindelor, iar în locul spiridușilor, mai mulți motocicliști îmbrăcați în hainele lui Moș Crăciun au devenit ajutoarele sale moderne.​ Au strâns daruri de la cei care au mai mult și le-au dus acolo unde era mai mare nevoie: în mâinile și inimile copiilor nevoiași de la orfelinate.

Centrul orașului Târgu Mureș a fost animat de 50 de moşi, care au ajuns în viteză pe motociclete şi s-au oprit în fața bradului împodobit, acolo unde zeci de copii așteptau cu nerăbdare să devină ajutoarele Moşului pentru o zi.

"Eu am venit aici să aduc cadouri la copii, să văd motoarele.", a spus un băieţel.

"Am venit aici pentru că vreau să aduc cadoruri copiilor, care au nevoie de iubirea noastră şi ca să văd câteva motoare.", a adăugat un alt băieţel.

"Am venit să donăm! Am adus o carte, nişte căciuli, nişte pluşuri şi jucării, napolitane şi eugenii.", au menţionat două fetiţe.

"A fost un drum lung. Din păcate, cum nu avem zăpadă, a trebuit să montăm şinile de la sanie, la motocicletă.", a explicat bărbatul deghizat în Moş Crăciun.

Răsplata pentru generozitatea lor a venit sub formă de dulciuri, zâmbete și emoții: copiii s-au bucurat de surprize dulci și s-au urcat, pentru câteva clipe, pe motocicletele Moșilor. Cu atât mai mult cu cât Moșii pe două roți au transformat acest gest într-o tradiție, așteptată an de an.

Reporter: Cu ce gânduri aţi pornit?

Moşul: Cu gânduri de dragoste, de bucurie, pentru a face copiii din Târgu Mureş, şi nu numai, fericiţi.

"Cu multe dulciuri, cu motoare împodobite şi cu voie bună.",a adăugat alt Moş Crăciun.

"Suntem la a şasea ediţie. Am început cu trei motociclete şi am ajuns la câte se văd acum. Sperăm ca în fiecare an să creştem şi să fim tot mai mulţi.", a declarat Moşul.

Iar misiunea Moşilor pe motocicletă e abia la început. Darurile adunate de la copiii mai norocoși au fost strânse într-un spațiu special amenajat, gata să pornească mai departe spre orfelinatele din Târgu Mureș. Cu sacii plini și motoarele turate, Moșii au luat apoi prin oraş, la colindat.

