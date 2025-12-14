Chiar dacă sărbătorile de iarnă bat la ușă, iar Paștele e încă departe, Bistrița s-a transformat, pentru o zi, într-un tărâm al iepurașilor! Zeci de blănoşi pufoși au defilat mândri, cu urechile ciulite și blana lor lucioasă. Vedetele concursului au fost aplaudate și premiate, iar pe lângă diplomele oferite stăpânilor, au primit și provizii serioase de furaje, mai ales că iarna se anunță a fi una lungă.

Zeci de iepuri de rasă pură, cu blana îngrijită impecabil și urechile mereu ciulite au transformat sala de expoziție într-un spectacol fascinant, totul spre deliciul vizitatorilor.

"Foarte frumos, în primul rând pentru noi, cred că am venit, că mie atât îmi plac iepuraşii, dar văd că le plac şi lor și chiar și ceilalți mici".

"Mie imi plac animăluţele foarte mult şi le plac şi la copii", spun vizitatorii.

Articolul continuă după reclamă

Şi cum fumuseţea animăluţelor a atras toate privirile, cei mici au urmărit cu sufletul la gură fiecare mișcare, fiecare salt jucăuș și fiecare cușcă deschisă.

După deliberările juriului, podiumul a fost ocupat de 21 de campioni și 7 vicecampioni. Iar pentru cei interesați, există și exemplare care pot fi achiziţionate, cu prețuri cuprinse între 40 și 200 de euro, în funcție de rasă și pedigree.

"Este o ediţie mai inedită, doar din masculi. Facem expoziţia aceasta de masculi ca să vină lumea, să mai achiziţioneze masculi, pentru următorul an de reproducţie. Am arbitrat animalele. Am numit campionii. Care au fost mai norocoşi au primit titlul de campion", spune Horațiu Boțan, organizator.

În spatele fiecărui iepure premiat se ascund ani grei de muncă, dedicare, grijă și multă pasiune. Deşi costurile sunt ridicate, dragostea pentru aceste animăluțe transformă fiecare efort într-o satisfacție care nu se măsoară în bani.

"E o rasă destul de pretențioasă, curățenie, mâncare, de calitate. Am rasa mare".

"Confort, curăţenie, un aşternut de pai curat. Să nu aibă umididate. Să ai un strat considerabil de aşternut"

"Ca orice iepure, trebuie să fii atent cu mâncarea, cu curățenia și ce îi dai de mâncare", spun propietarii de iepuri.

Expoziția de la Bistrița continuă și astăzi. Prețul biletului de intrare a rămas la fel ca anul trecut, 5 lei pentru adulți, iar copiii sub 10 ani au acces gratuit.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cum gestionaţi scumpirile de Crăciun? Cumpăr mai puţin Cheltuiesc mai mult

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰