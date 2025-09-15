16 septembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 16 septembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 16 septembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 16 septembrie

Pe 16 septembrie 1836, Domnul Țării Românești, Alexandru Ghica, instituie ca monedă a țării, leul, unitate teoretică de cont, echivalentul a 60 de parale. Pe 16 septembrie 1880 se înfiinţează Societatea Farmaciștilor din România. Pe 16 septembrie 1920, la New York are loc atentatul cu bombă de pe Wall Street când în fața băncii JP Morgan Inc. explodează un vagon tras de cai în care erau 45 de kilograme de dinamită şi 230 de kilograme de fragmente din fontă declanșate de un detonator temporizat, provocând împrăștierea bucăților de metal în toate direcțiile. Au fost 38 de morţi și aproximativ 400 de răniți. Pe 16 septembrie 1950, pianistul român Dinu Lipatti a trebuit să-și încheie prematur ultimul concert la Besançon, Franța din cauza bolii și și-a luat rămas bun de la publicul său cu aranjamentul pentru pian "Iisus rămâne bucuria mea", de Johann Sebastian Bach. Două luni și jumătate mai târziu, la vârsta de 33 de ani, a murit de limfom Hodgkin.

Pe 16 septembrie 1955, în Argentina are loc a doua lovitură de stat militară împotriva președintelui Juan Domingo Perón, care de data aceasta are succes. Pe 16 septembrie 1976 a intrat în funcțiune prima platformă românească de foraj marin. Pe 16 septembrie 1987 s-a definitivat Protocolul de la Montreal, un tratat internațional pentru protejarea stratului de ozon prin interzicerea fabricării unor substanțe dăunătoare acestuia. Pe 16 septembrie 1992 are loc așa-numita "Miercurea Neagră", declanșată de speculații valutare care forțează guvernul britanic să retragă lira sterlină din Mecanismul european al cursului de schimb. În 1997, Trezoreria Regatului Unit a estimat costul Miercurii Negre la 3,14 miliarde de lire sterline, care a fost revizuit la 3,3 miliarde de lire sterline în 2005, în urma documentelor publicate (estimările anterioare plasau pierderile într-un interval mult mai mare de 13-27 miliarde lire sterline).

Nașteri pe 16 septembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 16 septembrie, de la Regele Henric al V-lea al Angliei, născut pe 16 septembrie 1386, sau Regele Pedro al V-lea al Portugaliei, născut pe 16 septembrie 1837, şi până la politicianul român Vintilă I. C. Brătianu, născut pe 16 septembrie 1867, sau amiralul şi politicianul german Karl Dönitz, născut pe 16 septembrie 1891.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 16 septembrie s-au născut personalităţi precum actriţa americană Lauren Bacal, născută pe 16 septembrie 1924, actorul american Peter Falk, născut pe 16 septembrie 1927, actorul american Mickey Rourke, născut pe 16 septembrie 1954, magicianul american David Copperfield, născut pe 16 septembrie 1956, cântăreaţa română Anca Parghel, născută pe 16 septembrie 1957, sau cântăreţul american de origine portoricană Marc Anthony, născut pe 16 septembrie 1968.

Decese pe 16 septembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 16 septembrie. Dintre acestea amintim pe Papa Victor al III-lea, decedat pe 16 septembrie 1087, Regele Iacob al II-lea al Angliei, decedat pe 16 septembrie 1701, fizicianul german Gabriel Daniel Fahrennheit, decedat pe 16 septembrie 1736, Regele Ludovic al XVIII-lea al Franței, decedat pe 16 septembrie 1824, soprana americană Maria Callas, decedată pe 16 septembrie 1977, sau psihopedagogul elveţian Jean Piaget, decedat pe 16 septembrie 1980.

România i-a pierdut într-o zi de 16 septembrie, printre alţii, pe actriţa Silvia Popovici, decedată pe 16 septembrie 1993, cântăreţul Valeriu Sterian, decedat pe 16 septembrie 2000, sau criticul literar Dan Horia Mazilu, decedat pe 16 septembrie 2008.

