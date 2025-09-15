16 septembrie, Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Marţi, 16 septembrie, este prăznuit Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

În şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 11-12 iulie 2024 a fost aprobată canonizarea Părintelui arhimandrit Sofian Boghiu, stareţul Mănăstirii Antim din Bucureşti, cu titulatura: Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, cu cinstire în ziua de 16 septembrie. Conform crestinortodox.ro, slujba de proclamare locală a canonizării sale va avea loc marţi, 16 septembrie 2025, la Mănăstirea Antim, şi va fi săvârşită de un sobor de ierarhi.

Părintele Sofian s-a născut pe 7 octombrie 1912, în Basarabia, comuna Cuconeştii-Vechi, judeţul Bălţi. A intrat ca frate la Schitul Rughi-Soroca, la vârsta de 14 ani. În perioada 1928-1932 a urmat Şcoala de cântăreţi bisericeşti de la Mănăstirea Dobrusa-Soroca.

Între 1932-1940, urmează Seminarul monahal de la Mănăstirea Cernica. Pe 25 decembrie 1937 primeşte tunderea în monahism, cu numele Sofian. Pe 6 august 1939 este hirotonit diacon, în catedrala din oraşul Bălţi, de către IPS Mitropolit Tit Simedrea. În perioada 1940-1945, urmează Academia de Arte Frumoase din Bucureşti, iar în perioada 1942-1946 urmează cursurile Facultăţii de Teologie din Bucureşti. În 1945 este hirotonit preot la Mănăstirea Antim din Bucureşti. Între 1945 şi 1948 este prezent la întâlnirile Rugului Aprins de la Mănăstirea Antim. Pe 15 iunie 1950 este numit stareţ al Mănăstirii Antim, iar între anii 1954 şi 1958 este stareţ la Mănăstirea Plumbuita din Bucureşti.

În 1958 este arestat şi condamnat la 16 ani de muncă silnică. Este eliberat în urma decretului general de graţiere din 1964. În 1967 revine la Mănăstirea Antim, unde va stareţi până în 1998.

Părintele Sofian a trecut la cele veşnice pe 14 septembrie 2002.

