Care este programul mall-urilor de Crăciun, în 2025

În perioada sărbătorilor de iarnă, mall-urile din București funcționează după un program special, cu ore de deschidere reduse sau zile în care centrele comerciale sunt închise. Unele centre comerciale vor fi închise pe 25 decembrie, în timp ce altele, precum AFI Palace Cotroceni, vor rămâne deschise chiar și de Crăciun, cu program redus în Ajun sau în prima zi a anului.

la 23.12.2025 , 13:01
La fel ca în anii trecuţi, de Crăciun, mall-urile din București vor funcționa după un program special. AFI Palace Cotroceni este singurul mall care va rămâne deschis de sărbători de Crăciun. 

Programul AFI Palace Cotroceni de Crăciun

  • 24 decembrie: 10:00 – 19:00;
  • 25 decembrie: 14:00 – 22:00;
Program Auchan AFI Cotroceni:

  • 24 decembrie: 07:00 – 19:00;
  • 25 decembrie: 14:00 – 22:00;

Programul ParkLake Shopping Center de Crăciun

  • 24 decembrie: Carrefour: 08:00 – 19:00; Magazine: 10:00 – 20:00; Restaurante și cafenele: 10:00 – 20:00; Cinema City: 11:00 – 18:30; World Class: 08:00 – 16:00.
  • 25 decembrie: închis.

Programul București Mall Vitan de Crăciun

  • 24 decembrie: 10:00 – 18:00;
  • 25 decembrie: ÎNCHIS;
  • 26 decembrie: 10:00 – 22:00

Programul Plaza România de Crăciun

  • 24 decembrie: 10:00 – 18:00;
  • 25 decembrie: ÎNCHIS;
  • 26 decembrie: 10:00 – 22:00.

Programul Băneasa Shopping City de Crăciun

  • 24 decembrie: 10:00 – 19:00;
  • 25 decembrie: ÎNCHIS;
  • 26 decembrie: 10:00 – 22:00.

Programul Mega Mall de Crăciun

  • 24 decembrie: 10:00 – 19:00;
  • 25 decembrie: ÎNCHIS;

Pe 26 și 27 decembrie, Carrefour va fi deschis până la 22:00. Pe 24 decembrie, World Class va funcționa între 08:00 și 16:00, iar pe 25 decembrie va fi închis. Se va redeschide pe 26 decembrie, atunci când va funcționa în intervalul orar 12:00 – 20:00. Program Cinema City Mega Mall 24 decembrie: 09:30 – 16:00; 25 decembrie: 14:00 – 23:00.

Programul Promemada Mall de Crăciun

  • 24 decembrie: 10:00 – 18:00;
  • 25 decembrie: ÎNCHIS;
  • 26 decembrie: 10:00 – 22:00.

Programul Sun Plaza de Crăciun

  • 24 decembrie: 10:00 – 18:00;
  • 25 decembrie: ÎNCHIS;
  • 26 decembrie: 10:00 – 22:00.

Pentru Bebe Tei, din incinta Sun Plaza, programul va fi diferit de sărbători, după cum urmează: Miercuri, 24 decembrie: 10:00 – 16:00; Joi, 25 decembrie: ÎNCHIS; Vineri, 26 decembrie: ÎNCHIS

Și programul Leroy Merlin Sun Plaza va fi diferit, astfel: Miercuri, 24 decembrie: 09:00 – 17:00; Joi, 25 decembrie: ÎNCHIS; Vineri, 26 decembrie: ÎNCHIS.

Programul Grand Arena Mall de Crăciun

  •  24 decembrie: 07:00 – 19:00;
  • 25 decembrie: ÎNCHIS;
  • 26 și 27 decembrie: 07:00 – 22:00.

Programul Veranda Mall de Crăciun

  • 24 decembrie: 10:00 – 19:00;
  • 25 decembrie: ÎNCHIS.
