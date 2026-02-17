18 februarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 18 februarie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 18 februarie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 18 februarie

Pe 18 februarie 1395, Regele Ungariei, Sigismund de Luxemburg, a acordat privilegii comerciale negustorilor brașoveni. Pe 18 februarie 1563, Franța este zguduită de atentatul asupra Ducelui de Guise, cel mai înfocat nobil catolic ostil toleranței față de protestanți. François de Guise, atins de un glonț, va muri șase zile mai târziu. Pe 18 februarie 1790 a apărut, la Iași, periodicul "Courier de Moldavie", primul ziar rusesc de propagandă tipărit pe teritoriul României. Pe 18 februarie 1853, la Viena a avut loc atentatul asupra Împăratului Francisc Iosif I. Pe 18 februarie 1854 a început construirea liniilor de telegraf electric București–Giurgiu, București–Ploiești–Brașov, Timișoara–Lugoj–Orșova, făcându-se astfel legatura dintre liniile telegrafice din Țara Românească și cele din Transilvania. Pe 18 februarie 1916, în Primul Război Mondial, Camerunul este cucerit de forțe armate franco-britanice.

Pe 18 februarie 1929 a avut loc prima transmisie de teatru radiofonic la Radiodifuziunea Română. Pe 18 februarie 1929, la Hollywood, California, au fost decernate primele trofee ale Academiei Americane de Film. Pe 18 februarie 1941, pentru a asigura ordinea tulburată de rebeliunea legionară din ianuarie 1941, generalul Ion Antonescu a inițiat o serie de decrete printre care și Decretul din 18 februarie 1941 prin care instituțiile și întreprinderile mai importante din țară au fost militarizate, indiferent dacă erau proprietate de stat sau privată. Pe 18 februarie 2001, Robert Hanssen, agent FBI, este arestat pentru spionaj în favoarea Rusiei. În cele din urmă este condamnat la închisoare pe viață. Pe 18 februarie 2005, hăituirea și vânătoarea vulpilor, una din distracțiile preferate ale nobilimii, este interzisă în Anglia și Țara Galilor. Pe 18 februarie 2006 are loc cel mai mare concert al trupei The Rolling Stones, în fața a aproximativ 1,2 milioane de oameni, pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro, Brazilia. Pe 18 februarie 2010, editura Mannheim Brockhaus vinde manuscrisul memoriilor lui Giacomo Casanova (Histoire de ma vie) către Ministerul francez al Culturii, pentru 7,2 milioane de euro. Pe 18 februarie 2017, filmul "Ana, mon amour", al regizorului Călin Peter Netzer, a câștigat Ursul de Argint, pentru cea mai bună contribuție artistică, în cadrul galei de premiere a Festivalului Internațional de Film de la Berlin. Premiul a fost acordat Danei Bunescu pentru montajul filmului.

Nașteri pe 18 februarie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 18 februarie, de la Regina Maria Tudor, Maria I, a Angliei şi Irlandei, născută pe 18 februarie 1516, sau fizicianul italian Alessandro Volta, născut pe 18 februarie 1745, şi până la fizicianul şi filosoful austriac Ernst Mach, născut pe 18 februarie 1838, sau scriitorul grec Nikos Kazantzakis, născut pe 18 februarie 1883.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 18 februarie s-au născut personalităţi precum pilotul de curse şi antreprenorul italian Enzo Ferrari, născut pe 18 februarie 1898, actorul american Jack Palance, născut pe 18 februarie 1919, actorul american George Kennedy, născut pe 18 februarie 1925, regizorul ceh Milos Forman, născut pe 18 februarie 1932, cântăreaţa japoneză Yoko Ono, născută pe 18 februarie 1933, fotbalistul şi antrenorul englez de fotbal Bobby Robson, născut pe 18 februarie 1933, designerul francez Paco Rabanne, născut pe 18 februarie 1934, actriţa americană Cybill Shepherd, născută pe 18 februarie 1950, actorul american John Travolta, născut pe 18 februarie 1954, rapperul american Dr. Dre, născut pe 18 februarie 1964, fotbalistul italian Roberto Baggio, născut pe 18 februarie 1967, atletul britanic Colin Jackson, născut pe 18 februarie 1967, artistul român Cezar Ouatu, născut pe 18 februarie 1980, sau fotbalistul român Cristian Tănase, născut pe 18 februarie 1987.

Decese pe 18 februarie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 18 februarie. Dintre acestea amintim pe Papa Grigore al V-lea, decedat pe 18 februarie 999, împăratul mongol Kublai Khan, decedat pe 18 februarie 1294, reformatorul religios german Martin Luther, decedat pe 18 februarie 1546, sculptorul şi pictorul italian Michelangelo Buonarroti, decedat pe 18 februarie 1564, revoluţionarul bulgarul Vasil Levski, decedat pe 18 februarie 1873, fizicianul american Robert Oppenheimer, decedat pe 18 februarie 1967, sau pilotul american de curse Dale Earnhardt, decedat pe 18 februarie 2001.

Tot într-o zi de 18 februarie şi-au pierdut viaţa şi pianistul şi dirijorul român Alfred Alessandrescu, decedat pe 18 februarie 1959, politicianul român Chivu Stoica, decedat pe 18 februarie 1975, sau actriţa română Ruxandra Sireteanu, decedată pe 18 februarie 2014.

