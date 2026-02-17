Antena Meniu Search
Jaqueline Cristian se califică în optimile de la Dubai, după un meci în care adversara a abandonat

Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian s-a calificat, marţi, în optimile de finală ale turneului feminin de tenis de la Dubai, Emiratele Arabe Unite, competiţie dotată cu premii în valoare de peste patru milioane de dolari.

de Redactia Observator

la 17.02.2026 , 12:58
Jucătoarea română a avut o evoluţie remarcabilă împotriva sportivei germane Ella Seidel, locul 95 mondial, pe care a făcut-o chiar să abandoneze după ce nu i-a dat nicio şansă în primul set, act adjudecat de româncă, scor 6-0.

Evoluţia sportivei noastre este cu atât mai remarcabilă dacă ne gândim că a fost al doilea meci jucat în mai puţin de 24 de ore. Luni seara, Jaqueline Cristian o învinsese, de asemenea clar, 6-1, 6-1, pe Petra Marcinko, din Croaţia, în primul tur al turneului din Dubai.

Graţie calificării în optimi, Jaqueline Cristian şi-a asigurat 120 de puncte WTA şi un cec în valoare de 49.250 de dolari. Graţie punctelor acumulate până acum, românca a ajuns pe locul 38 în clasamentul WTA Ranking Live.

Articolul continuă după reclamă

Totuşi, pe Jaqueline de acum începe greul. Următoarea sa adversară este nimeni alta decât rusoaica Mirra Andreeva, a 5-a favorită a competiţiei. Culmea este că Andreeva a depăşit două tururi fără să joace vreun minut la Dubai. În primul tur a avut "bye", fiind cap de serie, iar în turul II a profitat de retragerea din competiţie a Dariei Kasatkina, reprezentata Australiei.

Jaqueline Cristian şi Mirra Andreeva nu s-au mai întâlnit până acum. 

