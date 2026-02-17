Jaqueline Cristian se califică în optimile de la Dubai, după un meci în care adversara a abandonat

Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian s-a calificat, marţi, în optimile de finală ale turneului feminin de tenis de la Dubai, Emiratele Arabe Unite, competiţie dotată cu premii în valoare de peste patru milioane de dolari.

Jaqueline Cristian s-a calificat în optimile de finală ale turneului feminin de tenis de la Dubai - Profimedia

Jucătoarea română a avut o evoluţie remarcabilă împotriva sportivei germane Ella Seidel, locul 95 mondial, pe care a făcut-o chiar să abandoneze după ce nu i-a dat nicio şansă în primul set, act adjudecat de româncă, scor 6-0.

Evoluţia sportivei noastre este cu atât mai remarcabilă dacă ne gândim că a fost al doilea meci jucat în mai puţin de 24 de ore. Luni seara, Jaqueline Cristian o învinsese, de asemenea clar, 6-1, 6-1, pe Petra Marcinko, din Croaţia, în primul tur al turneului din Dubai.

Graţie calificării în optimi, Jaqueline Cristian şi-a asigurat 120 de puncte WTA şi un cec în valoare de 49.250 de dolari. Graţie punctelor acumulate până acum, românca a ajuns pe locul 38 în clasamentul WTA Ranking Live.

Totuşi, pe Jaqueline de acum începe greul. Următoarea sa adversară este nimeni alta decât rusoaica Mirra Andreeva, a 5-a favorită a competiţiei. Culmea este că Andreeva a depăşit două tururi fără să joace vreun minut la Dubai. În primul tur a avut "bye", fiind cap de serie, iar în turul II a profitat de retragerea din competiţie a Dariei Kasatkina, reprezentata Australiei.

Jaqueline Cristian şi Mirra Andreeva nu s-au mai întâlnit până acum.

