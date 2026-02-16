Începe Anul Nou chinezesc 2026. Ce semnificaţie are Calul de Foc

2026 marchează începutul Anului Calului de Foc în zodiacul chinezesc. Această combinație este considerată una dintre cele mai puternice și pline de energie din astrologia orientală. Evenimentul, celebrat în mod tradițional în China și în comunitățile chineze din întreaga lume, aduce schimbări importante în zodiacul chinezesc și este asociat cu energie intensă, ambiție și transformări rapide.

Noul an lunar începe sub semnul Calului de Foc, o combinație astrologică intensă. Ce înseamnă acest lucru pentru 2026 și ce simbolizează în cultura chineză.

17 februarie, începutul Anului Nou chinezesc. Cât durează sărbătoarea

Noul an lunar începe de obicei la finalul lunii ianuarie sau în februarie, în funcție de ciclul lunar, și marchează trecerea într-un nou semn zodiacal, fiecare an fiind guvernat de un animal și de unul dintre cele cinci elemente fundamentale: Lemn, Foc, Pământ, Metal și Apă. În 2026, anul nou chinezesc începe pe 17 februarie.

Ce semnificaţie are Calul de Foc

Calul este al șaptelea semn din zodiacul chinezesc și este asociat cu libertatea, independența și dorința de afirmare. Persoanele născute în anii Calului sunt considerate energice, sociabile și dornice de aventură.

În tradiția asiatică, Calul simbolizează progresul rapid, determinarea și spiritul competitiv. Este un semn al mișcării și al acțiunii, iar anii guvernați de acest animal sunt adesea caracterizați de dinamism și schimbări accelerate.

În 2026, Calul este influențat de elementul Foc, ceea ce amplifică trăsăturile deja puternice ale acestui semn. Focul este asociat cu pasiunea, curajul, carisma și inițiativa.

Combinația Cal de Foc este considerată una dintre cele mai intense din zodiacul chinezesc. Energia acestui an este văzută ca fiind explozivă, favorabilă noilor începuturi, dar și predispusă la decizii impulsive.

Ce aduce Anul Calului de Foc 2026

Potrivit astrologiei chineze, 2026 ar putea fi un an al transformărilor rapide, al oportunităților neașteptate și al dorinței de afirmare personală. Este o perioadă în care inițiativa și curajul sunt recompensate, însă este necesară prudență în luarea deciziilor importante.

În plan profesional, energia Calului de Foc favorizează proiectele ambițioase și spiritul antreprenorial. În plan personal, anul poate aduce pasiune intensă, dar și conflicte generate de impulsivitate.

Cum este sărbătorit Anul Nou Chinezesc

Anul Nou Chinezesc este marcat prin tradiții spectaculoase: parade cu dragoni și lei, focuri de artificii, reuniuni de familie și oferirea plicurilor roșii cu bani, simbol al norocului și prosperității.

Sărbătoarea durează 15 zile și se încheie cu Festivalul Lampioanelor, moment care simbolizează luminarea drumului pentru noul an.

