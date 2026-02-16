Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Românii, campioni la consumul de pâine. La ce trebuie să fii atent când verifici eticheta

Pâinea este nelipsită de pe masa românilor, însă nu toate sortimentele de la raft sunt la fel de sănătoase. Nutriționiștii atrag atenția că multe produse conțin zahăr, aditivi și făină rafinată, iar eticheta este esențială pentru o alegere corectă.

de Redactia Observator

la 16.02.2026 , 13:33

Pâinea rămâne un aliment de bază în dieta zilnică, fie că vorbim despre micul dejun, prânz sau cină. Deși pare un produs simplu, multe sortimente din comerț conțin o listă lungă de aditivi și cantități mari de amidon.

Specialiștii recomandă ca primul ingredient de pe etichetă să fie grâul integral sau făina integrală. Acestea păstrează toate componentele bobului de grâu și asigură un aport mai mare de fibre, vitamine și minerale.

Conținutul de fibre este un alt criteriu important. Unele sortimente au sub 2 grame de fibre per porție, aproape jumătate din cantitatea considerată optimă. Procesul de rafinare îndepărtează tărâțele, partea cea mai hrănitoare a cerealelor, esențială pentru digestie și menținerea unui nivel echilibrat al glicemiei.

Articolul continuă după reclamă

Deși pâinea nu ar trebui să conțină zahăr, multe produse includ melasă, zahăr din trestie sau diverse siropuri. Există sortimente care ajung la peste 5 grame de zahăr per felie, în condițiile în care nivelul recomandat ar trebui să fie cât mai aproape de zero.

Lista lungă și greu de citit a ingredientelor, prezența făinii albe rafinate, un conținut ridicat de sodiu și unul scăzut de proteine sunt alte semne că produsul nu este tocmai nutritiv și sățios.

Chiar dacă în ultimii ani consumul de pâine a scăzut ușor, românii continuă să o cumpere frecvent. Cu aproximativ 78 de kilograme pe persoană, anual, România înregistrează cel mai mare consum de pâine din Uniunea Europeană.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

paine pret sanatate
Înapoi la Homepage
Afacerea de sute de milioane de euro care a dus-o la “disperare” pe fiica lui Ion Ţiriac: “Gata, îmi ajunge!”
Afacerea de sute de milioane de euro care a dus-o la &#8220;disperare&#8221; pe fiica lui Ion Ţiriac: &#8220;Gata, îmi ajunge!&#8221;
Mesajul cu subînțeles de Ziua Îndrăgostiților al Emei Oprișan pentru Răzvan Kovacs după despărțire. "Încă aleg să cred în noi"
Mesajul cu subînțeles de Ziua Îndrăgostiților al Emei Oprișan pentru Răzvan Kovacs după despărțire. "Încă aleg să cred în noi"
Giovanni Becali a povestit bătaia din bar cu celebrul cascador Szobi Cseh. „I-am dat o sticlă-n cap!”. Exclusiv
Giovanni Becali a povestit bătaia din bar cu celebrul cascador Szobi Cseh. „I-am dat o sticlă-n cap!”. Exclusiv
O altă ucraineancă fugită din țară de teama războiului a fost omorâtă în SUA. Și iubitul ei a fost ucis
O altă ucraineancă fugită din țară de teama războiului a fost omorâtă în SUA. Și iubitul ei a fost ucis
Ce trebuie să conțină rucsacul de urgență! Proviziile pe care trebuie să ai în caz de orice calamitate. Anunțul făcut de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
Ce trebuie să conțină rucsacul de urgență! Proviziile pe care trebuie să ai în caz de orice calamitate. Anunțul făcut de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
Comentarii


Întrebarea zilei
Vi s-a agravat starea după ce aţi luat un tratament după ureche?
Observator » Ştiri sociale » Românii, campioni la consumul de pâine. La ce trebuie să fii atent când verifici eticheta