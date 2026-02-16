Pâinea este nelipsită de pe masa românilor, însă nu toate sortimentele de la raft sunt la fel de sănătoase. Nutriționiștii atrag atenția că multe produse conțin zahăr, aditivi și făină rafinată, iar eticheta este esențială pentru o alegere corectă.

Pâinea rămâne un aliment de bază în dieta zilnică, fie că vorbim despre micul dejun, prânz sau cină. Deși pare un produs simplu, multe sortimente din comerț conțin o listă lungă de aditivi și cantități mari de amidon.

Specialiștii recomandă ca primul ingredient de pe etichetă să fie grâul integral sau făina integrală. Acestea păstrează toate componentele bobului de grâu și asigură un aport mai mare de fibre, vitamine și minerale.

Conținutul de fibre este un alt criteriu important. Unele sortimente au sub 2 grame de fibre per porție, aproape jumătate din cantitatea considerată optimă. Procesul de rafinare îndepărtează tărâțele, partea cea mai hrănitoare a cerealelor, esențială pentru digestie și menținerea unui nivel echilibrat al glicemiei.

Deși pâinea nu ar trebui să conțină zahăr, multe produse includ melasă, zahăr din trestie sau diverse siropuri. Există sortimente care ajung la peste 5 grame de zahăr per felie, în condițiile în care nivelul recomandat ar trebui să fie cât mai aproape de zero.

Lista lungă și greu de citit a ingredientelor, prezența făinii albe rafinate, un conținut ridicat de sodiu și unul scăzut de proteine sunt alte semne că produsul nu este tocmai nutritiv și sățios.

Chiar dacă în ultimii ani consumul de pâine a scăzut ușor, românii continuă să o cumpere frecvent. Cu aproximativ 78 de kilograme pe persoană, anual, România înregistrează cel mai mare consum de pâine din Uniunea Europeană.

