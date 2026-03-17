18 martie, Sfântul Chiril al Ierusalimului. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Miercuri, 18 martie, este prăznuit Sfântul Chiril al Ierusalimului, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Chiril s-a născut la Ierusalim, în 315, în timpul domniei împăratului Constantin cel Mare. Conform crestinortodox.ro, Sfântul Chiril a fost hirotonit diacon de către Macarie al Ierusalimului, iar preot de episcopul Maxim II. În legătură cu hirotonirea sa ca episcop, în 348, de către Acaciu, episcop arian, există semne de întrebare. Cum putea un episcop arian să numească pe cineva care nu-i împărtăşea învăţătura pe care o vestea?

După numirea sa pe scaunul episcopal al Ierusalimului a izbucnit un conflict deschis pentru supremaţie între Acaciu şi Chiril, acesta din urmă pretinzând primatul deoarece scaunul de la Ierusalim era apostolic. Cearta a dus la exilarea de trei ori a lui Chiril. Exilurile lui Chiril determină sinodul de la Antiohia, din 379, să-l trimită pe Sfântul Grigorie de Nyssa să cerceteze această situaţie. Sfântul Grigorie mărturiseşte că Biserica de la Ierusalim are parte de o credinţă sănătoasă.

Sfântul Chiril participă la sinodul II ecumenic de la Constantinopol, din 381, unde îşi mărturiseşte ortodoxia credinţei.

Sfântul Chiril a avut de dus două lupte grele în viaţa lui: una împotriva ereticilor arieni, care deveniseră foarte puternici în timpul domniei lui Constantius, fiul Marelui Constantin, iar cealaltă împotriva evreilor care, în timpul lui Iulian Apostatul, nepotul Marelui Constantin, aveau mari privilegii şi puteri.

Sfântul Chiril a trecut la cele veşnice în 386, în timpul domniei Împăratului Teodosie cel Mare.

Diferenţa uriaşă de vârstă dintre Diana Şucu şi patronul Rapidului, Dan Şucu. Cum s-au cunoscut cei doi
Diferenţa uriaşă de vârstă dintre Diana Şucu şi patronul Rapidului, Dan Şucu. Cum s-au cunoscut cei doi
Cine se va ocupa de programările la doctor de acum înainte? Nu va mai fi problema pacientului
Cine se va ocupa de programările la doctor de acum înainte? Nu va mai fi problema pacientului
Site-ul Camerei Deputaților, atacat cibernetic în ziua dezbaterii bugetului României! Recent, ANAF a fost ținta hackerilor pro-Iran
Site-ul Camerei Deputaților, atacat cibernetic în ziua dezbaterii bugetului României! Recent, ANAF a fost ținta hackerilor pro-Iran
Trei români din Germania i-au cerut unui bătrân de 90 de ani 4.000 de euro pentru nici două ore de muncă. Au fost arestați
Trei români din Germania i-au cerut unui bătrân de 90 de ani 4.000 de euro pentru nici două ore de muncă. Au fost arestați
Ce înseamnă "clock it", trendul care a creat isterie pe TikTok. Cine este femeia din România care a dat startul
Ce înseamnă "clock it", trendul care a creat isterie pe TikTok. Cine este femeia din România care a dat startul
