Video România a colectat 10 miliarde de ambalaje prin SGR. Plasticul strâns ar înconjura Pământul de 50 de ori

România a atins un prag important în colectarea ambalajelor prin Sistemul Garanție-Returnare. Plasticul strâns până acum e suficient pentru a înconjura Pământul de 50 de ori. 

de Diana Severin

la 26.05.2026 , 10:14
Peste 10 miliarde de ambalaje au fost colectate prin sistemul de garanție returnare puse cap la cap. Această cantitate ar putea înconjura pământul de 50 de ori sau ar putea acoperi de 5 ori distanța dintre pământ și lună. 

Ca volum ar putea umple Palatul Parlamentului de 5 ori, iar așezate unele lângă altele ar putea acoperi întreaga suprafață a municipiului Iași sau jumătate din București. În cei 2 ani și jumătate de la lansare, administratorul sistemului de garanție returnare a livrat peste 700 de mii de tone de materiale care alimentează direct industria de profil din România.

Ca termen de comparație, această cantitate este egală cu masa a 15 nave de dimensiunea Titanicului sau un convoi de 30 de mii de TIR-uri pe drumul București-Cluj-Napoca. În acest an, sistemul de garanție returnare are o rată de colectare de 85%.

Diana Severin
Îmi place să descopăr și să cunosc oameni, istorii și locuri. Fiecare poveste mă inspiră, iar curiozitatea este cea care mă motivează să merg mai departe.

