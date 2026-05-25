Centrul Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles” din București organizează luni, 1 iunie, de la ora 11:00, spectacolul „Tinere talente ale României - David Dumitrescu și prietenii săi”.

Membrii campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, într-un eveniment-spectacol de Ziua Copilului

Evenimentul, sprijinit de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, propune publicului un repertoriu diversificat, interpretat de copii și adolescenți care au acumulat deja o experiență semnificativă pe scenele din țară și din străinătate.

O mare parte dintre protagoniștii acestui concert fac parte din campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Prin sprijinirea acestui spectacol, fundația aduce în fața publicului larg rezultatele muncii constante depuse de acești tineri în școlile de muzică și în sălile de repetiții.

Afișul evenimentului reunește interpreți din mai multe centre culturale ale țării, oferind o perspectivă clară asupra nivelului de pregătire al noii generații de muzicieni. Pianistul bucureștean David Dumitrescu se află în fruntea acestei distribuții, fiind un tânăr artist recunoscut pentru stăpânirea tehnicii instrumentale. Alături de el evoluează violonista Maria Dura, al cărei parcurs include concerte susținute alături de orchestre filarmonice, și solistul David Crăciun, care deține în palmares colaborări cu Filarmonica Oltenia. Pe scenă va fi prezentă și Charlize Maalouf, o interpretă selectată anterior în programe internaționale de teatru muzical, și Daria Mușat, apreciată pentru disciplina interpretativă.

Pe scenă vor mai urca Riana Bișinicu Andrieș, Anastasia Mihăilă, Adelina Maria Nedelcu, Antonia Ungureanu, Andreea Petrescu, Ioana Petrescu și Maria-Emilia Potecă. Spectacolul organizat la Sala Dalles reprezintă o oportunitate pentru public de a lua contact cu un act cultural riguros, și o formulă indedită de a marca Ziua Copilului: de data aceasta, copiii sunt artiștii din lumina reflectoarelor.

