18 octombrie, Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Sâmbătă, 18 octombrie, este prăznuit Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

de Redactia Observator

la 17.10.2025 , 16:05
Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca s-a născut în Antiohia Siriei. Conform crestinortodox.ro, îl întâlneşte pe Hristos în Teba Boetiei, loc în care se îngrijea de bolnavi în calitatea sa de medic.

Crezând în El, Sfântul Luca ajunge să se numere printre cei 70 de Apostoli. Împreună cu Sfântul Apostol Cleopa, el L-a văzut pe Domnul înviat pe drumul către Emaus (Luca 24). După Pogorârea Sfântului Duh, Luca s-a întors la Antiohia şi l-a ajutat pe Pavel să veştească Evanghelia Domnului.

A scris o Evanghelie şi cartea Faptele Apostolilor adresate dregătorului Teofil. Evanghelia se remarcă prin bogăţia de pilde - 33 de parabole împodobesc Evanghelia Sfântului Luca.

După martiriul Sfântului Apostol Pavel, Sfântul Luca a predicat Evanghelia în Italia, Dalmaţia, Macedonia şi Grecia.

Este socotit şi patronul iconografiei creştine, el fiind cel care a pictat primele icoane ale Maicii Domnului, purtând în braţe pe Hristos şi prima icoană a Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel.

A trecut la cele veşnice la 80 de ani, când nişte păgâni l-au spânzurat de un măslin în cetatea Tebei din Boetia.

sfantul luca 18 octombrie sarbatoare sfantul luca praznuire sfantul luca
