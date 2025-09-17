18 septembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 18 septembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 18 septembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 18 septembrie

Pe 18 septembrie 96, împăratul roman Domițian este asasinat în urma unei conjurații de palat. Va fi succedat de Nerva, care a fondat linia împăraților adoptivi. Pe 18 septembrie 324, Constantin cel Mare l-a învins pe Licinius în bătălia de la Chrysopolis, bătălie ce a adus Imperiul Roman sub controlul lui și, în cele din urmă, a dus la creștinarea acestuia. Pe 18 septembrie 1180, Filip Augustus devine rege al Franței, la 15 ani. Pe 18 septembrie 1600, Mihai Viteazul este învins la Mirăslău de generalul Gheorghe Basta. Pe 18 septembrie 1739 este semnat Tratatul de la Belgrad, prin care Austria cedează Imperiului Otoman teritorii la sud de râurile Sava și Dunăre. Oltenia este reîncorporată în Țara Românească. Pe 18 septembrie 1793, George Washington pune prima piatră de temelie a Capitoliului Statelor Unite. Pe 18 septembrie 1809, The Royal Opera House, din Covent Garden, Londra, distrusă în 1808, se redeschide cu premiera "Macbeth", de William Shakespeare. Pe 18 septembrie 1812, incendiul de la Moscova se stinge după ce a distrus mai mult de trei sferturi din oraș.

Pe 18 septembrie 1851 a apărut prima ediție a ziarului american The New York Times sub titlul "The New York Daily Times". Pe 18 septembrie 1911, regizorul Grigore Brezeanu a realizat primul film artistic românesc: "Amor fatal", "dramă sentimentală aranjată pentru cinematograf". Acesta corespundea aspectelor dominante ale producției mondiale din acea vreme. Din distribuție făceau parte Lucia Sturdza-Bulandra, Tony Bulandra, A. Barbelian. Pe 18 septembrie 1914 s-a încheiat Acordul secret ruso-român prin care Rusia, în schimbul neutralității prietenoase a României, recunoștea dreptul țării noastre asupra teritoriilor locuite de români aflate în Austro-Ungaria. Pe 18 septembrie 1931 a început agresiunea Japoniei împotriva Chinei. Acțiunile agresive ale Japoniei au drept rezultat ocuparea în mai puțin de cinci luni a întregului teritoriu al Chinei de nord-est. Pe 18 septembrie 1939, în Al Doilea Război Mondial, Guvernul polonez al lui Ignacy Mościcki fuge în România. Pe 18 septembrie 1944, în Al Doilea Război Mondial, submarinul britanic HMS Tradewind torpileează vasul cargo japonez Junyō Maru. Circa 5.600 de oameni şi-au pierdut viaţa, în majoritate muncitori sclavi și prizonieri de război. Pe 18 septembrie 1947 a fost inaugurat Teatrul Municipal din București, cu piesa "Insula", de Mihail Sebastian. Pe 18 septembrie 1952, Charlie Chaplin a părăsit Statele Unite pentru o călătorie în Europa și nu a putut intra înapoi în SUA, la ordinul lui J. Edgar Hoover, directorul FBI. Pe 18 septembrie 1974 a fost inaugurat la Sfântu Gheorghe, județul Covasna, Monumentul Ostașului Român. Pe 18 septembrie 2001 încep atacurile cu antrax. Scrisori care conțin spori antrax sunt trimise prin poștă către mai multe birouri de presă, la Princeton, New Jersey, ABC News, CBS News, NBC News, New York Post și National Enquirer. În total, douăzeci și două de persoane sunt expuse, rezultând cinci decese. Pe 18 septembrie 2014, Scoția votează împotriva independenței față de Regatul Unit, cu 55% la 45%. Prezența la vot a fost de 84,59%.

Nașteri pe 18 septembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 18 septembrie, de la împăratul roman Traian, născut pe 18 septembrie 53, sau Papa Grigore al XVI-lea, născut pe 18 septembrie 1765, şi până la fizicianul francez Léon Foucault, născut pe 18 septembrie 1819, sau actriţa suedeză Greta Garbo, născută pe 18 septembrie 1905.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 18 septembrie s-au născut personalităţi precum fotbalistul englez Peter Shilton, născut pe 18 septembrie 1949, cântăreţul român Petrică Mâțu Stoian, născut pe 18 septembrie 1960, actorul american James Gandolfini, născut pe 18 septembrie 1961, actriţa americană Jada Pinkett Smith, născută pe 18 septembrie 1971, sau fotbalistul brazilian Ronaldo, născut pe 18 septembrie 1976.

Decese pe 18 septembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 18 septembrie. Dintre acestea amintim pe împăratul roman Domițian, decedat pe 18 septembrie 96, împăratul roman Constantin al III-lea, decedat pe 18 septembrie 411, Regele Ludovic al VII-lea al Franței, decedat pe 18 septembrie 1180, Regele Carol al XV-lea al Suediei, decedat pe 18 septembrie 1872, chitaristul american Jimi Hendrix, decedat pe 18 septembrie 1970, sau fotbalistul italian Salvatore Schillaci, decedat pe 18 septembrie 2024.

România i-a pierdut într-o zi de 18 septembrie, printre alţii, pe poetul şi ofiţerul Vasile Cârlova, decedat pe 18 septembrie 1831, istoricul Grigore Tocilescu, decedat pe 18 septembrie 1909, generalul Gheorghe Domășnean, decedat pe 18 septembrie 1940, criticul de artă Krikor H. Zambaccian, decedat pe 18 septembrie 1962, poetul şi prozatorul Romulus Vulpescu, decedat pe 18 septembrie 2012, sau regizorul Alexandru Darie, decedat pe 18 septembrie 2019.

