20 august, Sfântul Proroc Samuel. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Miercuri, 20 august, este prăznuit Sfântul Proroc Samuel, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

de Redactia Observator

la 19.08.2025 , 12:19
Sfântul Proroc Samuel este prăznuit pe 20 august Sfântul Proroc Samuel este prăznuit pe 20 august - doxologia.ro

Sfântul Proroc Samuel a trăit cu 1000 de ani înainte de Întruparea Domnului. Conform crestinortodox.ro, fiu al lui Elcana şi al prorocitei Ana, a fost ultimul judecător al evreilor. Precizăm că s-a născut în perioada când poporul evreu era condus de judecători. A fost rod al rugăciunii părinţilor săi. Acesta este motivul pentru care Ana l-a dus pe Samuel la templul Domnului, când acesta a împlinit vârsta de trei ani.

Locuind lângă Chivotul Legii, Samuel a avut, la vârsta de 12 ani, o descoperire de la Dumnezeu despre pedepsele ce aveau să cadă asupra casei marelui preot Eli din pricina depravării şi desfrâului fiilor acestuia: Ofni şi Fineea. Descoperirea s-a împlinit în curând, căci filistinii i-au robit pe israeliţi şi i-au ucis pe fiii lui Eli şi au luat cu ei Chivotul Legii.

Eli, marele preot, a murit în momentul în care a auzit de pierderea Chvotului Legii şi a celor doi fii ai săi. Vreme de 20 de ani, poporul lui Israel a rămas rob la filisteni. După această perioadă, Dumnezeu l-a trimis pe Samuel înaintea poporului ca să îi predice pocăinţa. Poporul s-a pocăit, a lepădat idolii filistenilor şi au început a umbla în căile Domnului, recunoscând în Samuel pe prorocul, preotul şi judecătorul lui Dumnezeu. Filistenii au mai pornit război, dar acum, sub conducerea lui Samuel, a biruit Israel.

Când Samuel a ajuns la bătrâneţe, poporul i-a cerut să le pună un rege care să rămână în urma lui. În zadar a încercat Samuel să le arate că Dumnezeu este regele lor. Deşi refuză o vreme să facă acest lucru, îl va unge rege pe Saul după o descoperire dumnezeiască. Din cauza unor fapte păcătoase, Samuel, povăţuit de Dumnezeu, îl va unge rege pe David.

