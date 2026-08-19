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20 august, Sfântul Proroc Samuel. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Sfântul Proroc Samuel este prăznuit pe 20 august Sfântul Proroc Samuel este prăznuit pe 20 august - doxologia.ro
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Redactia Observator | Timp citire: 2 minute
Publicat la 19.08.2026, 08:19 | Modificat la 19.08.2026, 08:22

Joi, 20 august 2026, este prăznuit Sfântul Proroc Samuel, sfânt cu care, în general, oamenii sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Proroc Samuel a trăit cu 1000 de ani înainte de Întruparea Domnului. Conform crestinortodox.ro, fiu al lui Elcana şi al prorocitei Ana, Sfântul Proroc Samuel a fost ultimul judecător al evreilor. Precizăm că s-a născut în perioada când poporul evreu era condus de judecători. A fost rod al rugăciunii părinţilor săi. Acesta este motivul pentru care Ana l-a dus pe Samuel la templul Domnului, când acesta a împlinit trei ani.

Locuind lângă Chivotul Legii, Samuel a avut, la 12 ani, o descoperire de la Dumnezeu despre pedepsele ce aveau să cadă asupra casei marelui preot Eli, din pricina depravării şi desfrâului fiilor acestuia: Ofni şi Fineea. Descoperirea s-a împlinit în curând, căci filistinii i-au robit pe israeliţi şi i-au ucis pe fiii lui Eli şi au luat cu ei Chivotul Legii. Eli, marele preot, a murit în momentul în care a auzit de pierderea Chivotului Legii şi a celor doi fii ai săi. Vreme de 20 de ani, poporul lui Israel a rămas rob la filisteni. După această perioadă, Dumnezeu l-a trimis pe Samuel înaintea poporului ca să îi predice pocăinţa. Poporul s-a pocăit, a lepădat idolii filistenilor şi au început a umbla în căile Domnului, recunoscând în Samuel pe prorocul, preotul şi judecătorul lui Dumnezeu. Filistenii au mai pornit război, dar acum, sub conducerea lui Samuel, a biruit Israel.

Când Samuel a ajuns la bătrâneţe, poporul i-a cerut să le pună un rege care să rămână în urma lui. În zadar a încercat Samuel să le arate că Dumnezeu este regele lor. Deşi refuză o vreme să facă acest lucru, îl va unge rege pe Saul, după o descoperire dumnezeiască. Din cauza unor fapte păcătoase, Samuel, povăţuit de Dumnezeu, îl va unge rege pe David.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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