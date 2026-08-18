19 august, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 19 august de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 19 august nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 19 august

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Pe 19 august 1316, Regele Carol Robert de Anjou acordă Clujului statutul de oraș și-l scoate din posesiunea Episcopiei Catolice de Alba Iulia. Pe 19 august 1458, Papa Pius al II-lea este ales al 211-lea Papă. Pe 19 august 1691, armata imperială învinge oastea otomană în Bătălia de la Slankamen, la punctul de vărsare a Tisei în Dunăre. Pe 19 august 1772, Gustav al III-lea al Suediei organizează o lovitură de stat, în cadrul căreia preia puterea și promulgă o nouă constituție care împarte puterea între Riksdag și rege. Pe 19 august 1792, Prusia a invadat Franța revoluționară. Pe 19 august 1854 începe Primul Război Sioux, când soldații Armatei Statelor Unite îl ucid pe șeful lakota, Ursul Cuceritor, dar apoi sunt masacrați. Pe 19 august 1858, la Convenția de la Paris, pentru Principatele Române se prevedea un regim parlamentar și censitar și se desființau privilegiile marii boierimi. Pe 19 august 1917, în cadrul Bătăliei de la Mărășești a avut loc atacul "cămășilor albe" din Regimentul 32 Infanterie "Mircea".

Pe 19 august 1934, Hitler primește 89,9% din voturile germanilor care sunt de acord cu noile sale puteri. Pe 19 august 1936, Marea Epurare din Uniunea Sovietică începe când este convocat primul proces de la Moscova. Pe 19 august 1941, Germania și România semnează Acordul de la Tiraspol, prin care regiunea Transnistria trece sub controlul României. Pe 19 august 1943 se semnează Acordul de la Quebec, dintre SUA și Marea Britanie, privind realizarea bombei nucleare. Pe 19 august 1944, în timpul Eliberării Parisului, locuitorii capitalei Franţei se ridică împotriva ocupației germane, cu ajutorul trupelor aliate. Pe 19 august 1954, Congresul american a votat Legea Humphrey-Buler privind controlul activității comuniste. Se înregistrează, practic, interzicerea Partidului Comunist American. Pe 19 august 1960, în timpul Războiului Rece, la Moscova, pilotul avionului american U-2 doborât, Francis Gary Powers, este condamnat la 10 ani de închisoare pentru spionaj. Pe 19 august 1979 a fost inventat CD-ul, într-o periferie a oraşului Hanovra din Germania. Pe 19 august 2004 are loc lansarea la bursă a companiei multinaţionale Google. Pe 19 august 2005, China și Rusia au început primele exerciții militare comune în așa-numita "Misiune de Pace 2005". Exercițiile au durat opt zile și au simulat invadarea unei țări imaginare, în zona Vladivostokului și a regiunii chineze Shandong.

Naşteri pe 19 august

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 19 august, de la împăratul roman Probus, născut pe 19 august 232, sau Elisabeta de Bohemia, regină a Boemiei, născută pe 19 august 1596, şi până la pilotul american de avioane Orville Wright, născut pe 19 august 1871, sau compozitorul şi pianistul român George Enescu, născut pe 19 august 1881.

Tot într-o zi de 19 august s-au născut şi personalităţi precum designerul de modă francez Coco Chanel, născută pe 19 august 1883, Bill Clinton, al 42-lea președinte al Statelor Unite ale Americii, născut pe 19 august 1946, fotbalistul şi antrenorul italian de fotbal Cesare Prandelli, născut pe 19 august 1957, actorul american Matthew Perry, născut pe 19 august 1969, fotbalistul italian Marco Materazzi, născut pe 19 august 1973, sau pilotul german Nico Hülkenberg, născut pe 19 august 1987.

Decese pe 19 august

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 19 august. Dintre acestea amintim pe Augustus, împărat roman, decedat pe 19 august 14, Frederic al III-lea, împărat roman, decedat pe 19 august 1493, matematicianul şi filosoful francez Blaise Pascal, decedat pe 19 august 1662, poetul şi dramaturgul spaniol Federico Garcia Lorca, decedat pe 19 august 1936, sau comediantul american Groucho Marx, decedat pe 19 august 1977.

România i-a pierdut într-o zi de 19 august, printre alţii, pe Atanasie Anghel, episcop transilvănean, decedat pe 19 august 1713, pictorul Theodor Aman, decedat pe 19 august 1891, matematicianul Octav Onicescu, decedat pe 19 august 1983, poetul şi pedagogul Nicolae Ţurcanu, decedat pe 19 august 1985, sau muzicianul Adrian Enescu, decedat pe 19 august 2016.