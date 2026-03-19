20 martie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 20 martie de-a lungul timpului.

Pe 20 martie 1820 s-a născut Alexandru Ioan Cuza, primul domnitor al Principatelor Unite și al statului național România

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 20 martie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 20 martie

Pe 20 martie 235, Maximin Tracul este proclamat împărat. Este primul străin care deține tronul roman. Pe 20 martie 1413, Henric al V-lea devine regele Regatului Unit. Pe 20 martie 1852, romanul "Coliba unchiului Tom", scris de prozatoarea americană Harriet Beecher Stowe, a văzut pentru prima dată lumina tiparului. Pe 20 martie 1899, George Bacovia debutează în revista "Literatorul", din București, cu poezia "Și toate", sub semnătura V. George. Pe 20 martie 1916, Albert Einstein publică articolul "Bazele teoriei generale a relativității", în revista Annalen der Physik.

Pe 20 martie 1958, la TVR se difuzează prima emisiune informativă de știri, care se va numi "Jurnalul Televiziunii", ulterior redenumită "Telejurnal". Pe 20 martie 1966, trofeul Cupei Mondiale la Fotbal este furat din Central Hall, Londra. Pe 20 martie 1986, Jacques Chirac devine prim-ministru al Franței. Pe 20 martie 1990, la Târgu Mureș au avut loc conflicte de stradă între grupuri de naționaliști maghiari și români, aplanate doar după intervenția armatei. Pe 20 martie 1995 a avut loc atentatul terorist din metroul din Tokio, organizat de secta Aum, soldat cu 12 morți și 5.500 de răniți. A fost primul atentat terorist cu armă chimică înregistrat în lume. Pe 20 martie 1996 începe scandalul "vacii nebune", odată cu anunțul că bovinele atinse de ESB pot transmite omului maladia Kreutzfeldt-Jakob. Pe 20 martie 1998 este înființat Batalionul Mixt Româno-Ungar de Menținere a Păcii, cu unități la Arad și Hódmezővásárhely. Pe 20 martie 1999, cei circa 1.400 de observatori ai OSCE sunt evacuați din provincia sârbă în Macedonia. Forțele de securitate sârbe și armata iugoslavă își multiplică acțiunile împotriva UCK, la Drenica. Pe 20 martie 2000 a fost inaugurat, la Spitalul Clinic Fundeni, primul centru de transplant medular din România, după 32 de ani de la realizarea primului transplant de măduvă din lume. Pe 20 martie 2003 începe invazia Irakului. La primele ore ale dimineții, Statele Unite și alte trei țări încep operațiunile militare în Irak. Pe 20 martie 2006, Înalta Curte de Casație și Justiție menține sentința pronunțată în Dosarul Revoluției de la Cluj, prin care au fost condamnați fostul prim-secretar Ioachim Moga, generalul Iulian Topliceanu și alți trei ofițeri.

Nașteri pe 20 martie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 20 martie, de la poetul latin Ovidiu, născut pe 20 martie 43 î.Hr., sau Alexandru Ioan Cuza, primul domnitor al Principatelor Unite și al statului național România, născut pe 20 martie 1820, şi până la dramaturgul norvegian Henrik Ibsen, născut pe 20 martie 1828, sau pictorul român Theodor Aman, născut pe 20 martie 1831.

Tot într-o zi de 20 martie s-au născut şi personalităţi precum poetul român George Topîrceanu, născut pe 20 martie 1886, actorul american Carl Reiner, născut pe 20 martie 1922, actorul american William Hurt, născut pe 20 martie 1950, actriţa americană Holly Hunter, născută pe 20 martie 1958, soprana română Felicia Filip, născută pe 20 martie 1959, sau muzicianul american Chester Bennington, născut pe 20 martie 1976.

Decese pe 20 martie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 20 martie. Dintre acestea amintim pe Regele Henric al IV-lea al Angliei, decedat pe 20 martie 1413, fizicianul englez Isaac Newton, decedat pe 20 martie 1727, fotbalistul rus Lev Iașin, decedat pe 20 martie 1990, sau cântăreţul american Kenny Rogers, decedat pe 20 martie 2020.

România i-a pierdut într-o zi de 20 martie, printre alţii, pe publicistul şi politicianul Alexandru Hurmuzachi, decedat pe 20 martie 1871, poetul Vasile Pogor, decedat pe 20 martie 1906, sau soprana Virginia Zeani, decedată pe 20 martie 2023.

