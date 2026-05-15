16 mai, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 16 mai de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 16 mai nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 16 mai

Pe 16 mai 1204, Balduin al IX-lea, Conte de Flandra, este încoronat ca primul împărat al Imperiului Latin de Constantinopol. Pe 16 mai 1605, Camillo Borghese devine Papa Paul al V-lea. Pe 16 mai 1770, Maria Antoaneta (14 ani) s-a căsătorit cu viitorul rege al Franței, Ludovic al XVI-lea (15 ani). Pe 16 mai 1812 a fost semnată Pacea de la București prin care se încheia Războiul ruso–turc (1806–1812). Jumătatea de est a Moldovei, ce avea să fie denumită Basarabia, intră în componența Rusiei. Pe 16 mai 1836, Edgar Allan Poe, celebru poet american, se însoară cu verișoara sa de numai 13 ani, Virginia. Pe 16 mai 1881, compania germană Siemens & Halske pune în funcțiune, la Berlin, primul tramvai electric din lume. Pe 16 mai 1920, la Roma, Papa Benedict al XV-lea a canonizat-o pe Ioana d'Arc, care a căpătat statutul de sfântă.

Pe 16 mai 1929, la Hollywood, California, are loc prima ediţie a Premiilor Oscar. Pe 16 mai 1960, Theodore Maiman, un fizician american, a produs primul laser în laboratoarele de cercetare Hughes din Malibu, California. Pe 16 mai 1966, Bob Dylan lansează albumul "Blonde on Blonde", care este privit ca primul album dublu din istoria rockului. Pe 16 mai 1972 a fost inaugurat Sistemul hidroenergetic Porțile de Fier I, cu o putere de 1050 MW în partea românească și tot atât în partea iugoslavă. Lucrările la sistemul au început în septembrie 1964. Pe 16 mai 1974, prin noua Constituție a Iugoslaviei, Iosip Broz Tito, în vârstă de 82 de ani, este numit președinte pe viață. Pe 16 mai 1990 a fost înființat, în România, Serviciul de Protecție și Pază. Pe 16 mai 1990 a luat ființă prima societate pe acțiuni din România după Revoluția din decembrie 1989. Pe 16 mai 1991, Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit se adresează unei sesiuni comune a Congresului Statelor Unite. Ea este primul monarh britanic care se adresează Congresului SUA. Pe 16 mai 1997, sub conducerea lui Laurent-Désiré Kabila, rebelii reușesc să-l răstoarne pe dictatorul Mobutu Sese Seko, președintele Zairului, care fuge din țară.

Nașteri pe 16 mai

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 16 mai, de la Papa Inocențiu al XI-lea, născut pe 16 mai 1611, şi până la actorul american Henry Fonda, născut pe 16 mai 1905.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 16 mai s-au născut personalităţi precum scriitorul şi scenaristul român Titus Popovici, născut pe 16 mai 1930, regizorul român Andrei Blaier, născut pe 16 mai 1933, actorul american de origine irlandeză Pierce Brosnan, născut pe 16 mai 1953, cântăreaţa americană Janet Jackson, născută pe 16 mai 1966, cântăreaţa italiană Laura Pausini, născută pe 16 mai 1974, fotbalistul român Marius Niculae, născut pe 16 mai 1981, sau actriţa americană Megan Fox, născută pe 16 mai 1986.

Decese pe 16 mai

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 16 mai. Dintre acestea amintim pe Mehmed al VI-lea, ultimul sultan otoman, decedat pe 16 mai 1926, Jim Henson, creatorul păpușilor Muppets, decedat pe 16 mai 1990, sau actorul american Dabney Coleman, decedat pe 16 mai 2024.

România i-a pierdut într-o zi de 16 mai, printre alţii, pe juristul şi filosoful Simion Bărnuțiu, decedat pe 16 mai 1864, politicianul Ion C. Brătianu, decedat pe 16 mai 1891, generalul şi politicianul Gheorghe Manu, decedat pe 16 mai 1911, prinţul Vladimir Ghica, decedat pe 16 mai 1954, scriitorul Marin Preda, decedat pe 16 mai 1980, actorul Puiu Călinescu, decedat pe 16 mai 1997, canoistul Serghei Covaliov, decedat pe 16 mai 2011, sau regizorul Lucian Pintilie, decedat pe 16 mai 2018.

