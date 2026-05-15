16 mai, Sfântul Cuvios Teodor cel Sfinţit. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox

Sâmbătă, 16 mai, este prăznuit Sfântul Cuvios Teodor cel Sfinţit, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Teodor cel Sfinţit a fost ucenicul Sfântului Pahomie cel Mare. Conform crestinortodox.ro, s-a născut şi a crescut păgân în Tebaida de Sus.

La 14 ani părăseşte casa părinţilor şi merge la mănăstirea Sfântului Pahomie. Mai târziu se vor călugări atât mama sa, cât şi fratele lui.

După moartea Sfântului Pahomie, Teodor a fost ridicat de către obşte stareţ al tuturor sfintelor mănăstiri întemeiate de stareţul său. Sfântul Teodor cel Sfinţit a trecut la cele veşnice pe 16 mai 367.

