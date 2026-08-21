22 august, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 22 august de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 22 august nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 22 august

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Pe 22 august 1233 se face prima mențiune documentară a unui ban de Severin, în persoana lui Luca. Pe 22 august 1456 a început a doua domnie a lui Vlad Țepeș în Țara Românească. Pe 22 august 1485, în Bătălia de la Bosworth, Regele Richard al II-lea a fost înfrânt și ucis, iar Henric de Richmond s-a încoronat rege al Angliei, sub numele de Henric al VII-lea, întemeind dinastia Tudorilor. Înregistrăm sfârșitul "Războiului celor două Roze". Pe 22 august 1531, în Bătălia de la Obertyn, Petru Rareș a fost înfrânt de poloni. Pe 22 august 1642, înregistrăm începutul Războiului civil în Anglia, Marea Rebeliune, între partizanii Regelui Carol I și parlamentari. Regele califică Parlamentul englez drept trădător. Pe 22 august 1770, expediția condusă de James Cook ajunge pe coasta de est a Australiei. Pe 22 august 1846, Statele Unite ale Americii au anexat New Mexico. Pe 22 august 1864, reprezentanţii a 12 țări europene au semnat Prima Convenție de la Geneva, prin care s-a înființat Comitetul Internațional al Crucii Roșii.

Pe 22 august 1909 a avut loc primul miting aviatic internațional, organizat la Reims, Franța. Pe 22 august 1910, Coreea a fost anexată Japoniei, după cinci ani de protectorat nipon. Numele Coreea a fost abolit și înlocuit cu vechea denumire, Joseon. Pe 22 august 1941, Ion Antonescu a fost numit mareșal. Pe 22 august 1942, în Al Doilea Război Mondial, Brazilia declară război puterilor Axei (Germania, Italia și Japonia). Pe 22 august 1968, Papa Paul al VI-lea ajunge la Bogotá, Columbia. Este prima vizită a unui papă în America Latină. Pe 22 august 2006, zborul 612 al Pulkovo Aviation Enterprise se prăbușește în apropierea frontierei ruse, deasupra estului Ucrainei. Toate cele 170 de persoane aflate la bord şi-au pierdut viaţa.

Naşteri pe 22 august

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 22 august, de la Papa Leon al XII-lea, născut pe 22 august 1760, sau Ecaterina Varga, luptătoare pentru drepturile românilor din Munții Apuseni, născută pe 22 august 1802, şi până la Regele Milan I al Serbiei, născut pe 22 august 1854, sau compozitorul şi pianistul francez Claude Debussy, născut pe 22 august 1862.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 22 august s-au născut personalităţi precum scriitorul român Panait Istrati, născut pe 22 august 1884, violonistul român Mihai Constantinescu, născut pe 22 august 1926, cântăreaţa americană Tori Amos, născută pe 22 august 1963, jucătorul suedez de tenis Mats Wilander, născut pe 22 august 1964, jucătorul şi antrenorul român de fotbal Eugen Neagoe, născut pe 22 august 1967, cântăreaţa basarabean Irina Rimes, născută pe 22 august 1991, gimnasta română Diana Bulimar, născută pe 22 august 1995, cântăreaţa britanică Dua Lipa, născută pe 22 august 1995, sau fotbalistul argentinian Lautaro Martinez, născut pe 22 august 1997.

Decese pe 22 august

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 22 august. Dintre acestea amintim pe Regele Richard al III-lea al Angliei, decedat pe 22 august 1485, dramaturgul rus Ivan Sergheevici Turghenev, decedat pe 22 august 1883, sau cântăreţul italian Toto Cutugno, decedat pe 22 august 2023.

România i-a pierdut într-o zi de 22 august, printre alţii, pe scriitorul Vasile Alecsandri, decedat pe 22 august 1890, eroina Ecaterina Teodoroiu, decedată pe 22 august 1917, căpitanul Alexandru Șerbănescu, decedat pe 22 august 1944, fizicianul Ștefan Procopiu, decedat pe 22 august 1972, actorul Octavian Cotescu, decedat pe 22 august 1985, sau fotbalistul Emil Jula, decedat pe 22 august 2020.