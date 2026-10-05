Decizie surpriză a SUA. Toate bombardierele B-1 au fost retrase de la baza Fairford din UK

Statele Unite şi-au retras bombardierele B-1 de la baza militară britanică din Fairford, în urma incidentului care a dus la arestarea mai multor suspecţi, a anunţat duminică Pentagonul.

"Toate bombardierele americane care fuseseră desfăşurate la baza RAF Fairford au fost repoziţionate către bazele lor de origine din Statele Unite", a declarat Departamentul american al Apărării într-un comunicat.

La sfârşitul lunii septembrie, poliţia a intervenit în apropierea bazei aeriene Fairford, în sud-vestul Angliei, în urma unui apel primit de serviciile de urgenţă care semnala "trei vehicule suspecte".

În interiorul vehiculelor, poliţia a declarat că nu a găsit "niciun dispozitiv exploziv", doar benzină "în cantitate mare".

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De atunci, şase bărbaţi au fost arestaţi - cinci britanici la faţa locului, iar apoi un britanico-iranian câteva zile mai târziu - fiind suspectaţi de "pregătirea unui act terorist". Toţi au fost eliberaţi sub control judiciar, iar acest caz rămâne învăluit în multe zone de umbră.

Miercuri, premierul britanic Andy Burnham a afirmat că există "indicii puternice" privind implicarea Iranului în acest incident, acuzaţie respinsă de autorităţile iraniene.

Baza de la Fairford este utilizată din luna martie de către Statele Unite în războiul lor împotriva Iranului pentru "operaţiuni defensive", potrivit Londrei.