24 aprilie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 24 aprilie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 24 aprilie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 24 aprilie

Pe 24 aprilie 1184 î.Hr., în timpul Războiului troian, potrivit legendei, înregistrăm momentul în care grecii intră în Troia folosind un cal. Pe 24 aprilie 1434, înregistrăm prima atestare documentară a funcției de spătar la Curtea Moldovei – funcție de înalt demnitar, care purta, la festivități, sabia și buzduganul domnului. Pe 24 aprilie 1800, președintele american John Adams semnează un act prin care era alocată suma de 5000$ în vederea achiziționării de cărți "pentru uzul Congresului". Astfel s-au pus bazele Bibliotecii Congresului SUA. Pe 24 aprilie 1846 înregistrăm începutul Războiului mexicano-american. Pe 24 aprilie 1877 începe Războiul ruso–turc, la care ia parte și România, dornică să–și consfințească independența de stat deplină. Pe 24 aprilie 1898, SUA invadează Cuba, declanșând Războiul Hispano-American care se încheie prin Tratatul de pace de la Paris (10 decembrie 1898), prin care Cuba este proclamată independentă.

Pe 24 aprilie 1915 începe Genocidul armean, în care două milioane de armeni sunt uciși de către otomani. Pe 24 aprilie 1916 a început, la Dublin, Rebeliunea de Paști, rebeliune înăbuşită repede, dar care a avut un rol determinant în modificarea statutului Irlandei ca republică independentă. Pe 24 aprilie 1918 se încheie Tratatul de pace de la București, dintre România, pe de o parte, și Germania, Austro–Ungaria, Bulgaria și Turcia, pe de altă parte. Pacea, înrobitoare pentru țara noastră, nu a fost niciodată ratificată de către Regele Ferdinand, tratatul devenind nul. Pe 24 aprilie 2001 s–a desfășurat "Gala Hagi", moment ce a marcat retragerea din activitate a lui Gheorghe Hagi, unul dintre cei mai buni fotbalişti români din toate timpurile. pe 24 aprilie 2021, în urma unui efort internațional de căutare și salvare, marina indoneziană raportează scufundarea KRI Nanggala cu 53 de membri ai echipajului, cea mai mare pierdere de vieți umane la bordul unui submarin din ultimii ani. Pe 24 aprilie 2021, în timpul pandemiei de COVID-19, numărul vaccinărilor administrate la nivel mondial depășește un miliard, la mai puțin de cinci luni de la începerea primelor campanii de vaccinare în masă.

Nașteri pe 24 aprilie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 24 aprilie, de la Mihail Sturza, Domn al Moldovei, născut pe 24 aprilie 1794, sau mareşalul francez Philippe Pétain, născut pe 24 aprilie 1856, şi până la poetul român Eugen Jebeleanu, născut pe 24 aprilie 1911, sau actriţa americană Shirley MacLaine, născută pe 24 aprilie 1934.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 24 aprilie s-au născut personalităţi precum actriţa şi cântăreaţa americană Barbra Streisand, născută pe 24 aprilie 1942, designerul francez de modă Jean-Paul Gaultier, născut pe 24 aprilie 1952, sau fotbalistul belgian Jan Vertonghen, născut pe 24 aprilie 1987.

Decese pe 24 aprilie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 24 aprilie. Dintre acestea amintim pe Papa Benedict al XII-lea, decedat pe 24 aprilie 1342, scriitorul englez Daniel Defoe, decedat pe 24 aprilie, sau Estée Lauder, fondatoarea companiei de cosmetice Estée Lauder Companies, decedată pe 24 aprilie 2004.

România i-a pierdut într-o zi de 24 aprilie, printre alţii, pe istoricul şi politicianul Gheorghe I. Brătianu, decedat pe 24 aprilie 1953, actriţa Gilda Marinescu, decedată pe 24 aprilie 1995, poetul şi prozatorul Mircea Ciobanu, decedat pe 24 aprilie 1996, poetul Cezar Ivănescu, decedat pe 24 aprilie 2008, istoricul Dinu C. Giurescu, decedat pe 24 aprilie 2018, sau regizorul Mircea Mureșan, decedat pe 24 aprilie 2020.

