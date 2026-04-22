Evenimente în Bucureşti, joi 23 aprilie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru joi, 23 aprilie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Artiştii de la Carla's Dreams susţin un concert joi, 23 aprilie, în Hard Rock Cafe din Bucureşti - zilesinopti.ro

Joi, 23 aprilie 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 23 aprilie 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 23 aprilie

Ziua de teatru începe încă de la ora 18.30, când se joacă piesa "Hello, Ceaușescu", la Teatrul de Comedie - Sala Studio. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Ai, n-ai… dai!", la Teatrul Elisabeta, sau "Doctorul", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Ulciorul sfărâmat", la Teatrul de Comedie - Sala Radu Beligan, "Delta", la Teatrul Mic, "Măcel", la Teatrul Mic - Sala Studio, "Meciul de handbal", la Teatrul Metropolis - Sala Mare, "Pădurea spânzuraţilor", la Teatrul Naţional Bucureşti, sau "Frumos e în septembrie la Veneția", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura.

Concerte în Bucureşti, joi 23 aprilie

De la ora 19.00, Leonard Slatkin susţine un concert simfonic la Ateneul Român. Maria Răducanu susţine un concert la Teatrul de Artă, de la ora 19.00.

Britanicii de la Black Country, New Road susţin un concert în Control Club, de la ora 20.00, în timp ce pe cei de la Carla’s Dreams îi puteţi vedea în concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, joi 23 aprilie

Pe Arena Naţională, de la ora 20.30, se joacă meciul de fotbal dintre Dinamo Bucureşti şi Universitatea Craiova. Partida contează pentru semifinalele Cupei României.

