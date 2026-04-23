David Popovici, victorie clară la Campionatul Naţional, în finala probei de 50 de metri liber 

La Complexul Sportiv de Nataţie din Otopeni se desfăşoară, în această perioadă, Campionatele Naţionale de înot, competiţie care poate fi urmărită în AntenaPLAY, pe canalul TVR Sport.

David Popovici a obţinut o nouă medalie de campion naţional

Printre finalele de miercuri a atras atenţia finala probei masculine de 50 de metri liber, unde David Popovici şi-a demonstrat, încă o dată, virtuozitatea.

Popovici, reprezentant al clubului Dinamo Bucureşti, a câştigat medalia de aur de o manieră categorică, impunându-se în 22 de secunde şi două sutimi, respectiv cu 31 de sutimi avans faţă de Patrick Sebastian Dinu, de la CSM Constanţa, şi cu 67 de sutimi avans faţă de Mihai Gergely, de la CS Universitatea Cluj.

Conform agerpres.ro, Dinamo a mai câştigat o medalie de aur în cursul zilei de miercuri, prin Denis Laurean Popescu, la 100 de metri spate, în timp ce marea rivală, Steaua Bucureşti, a câştigat şi ea două medalii de aur, prin Diana Gabriela Stiger, la 800 de metri liber, şi Robert Andrei Badea, la 200 de metri mixt.

CSM Piteşti şi-a adjudecat şi ea două medalii de aur, prin Theodora Maria Dumitru, la 50 de metri liber, şi Andrei Theodor Proca, la 800 de metri liber.

Iarina Ioana Cojocaru, de la CSM Corona Braşov, s-a impus la 200 de metri mixt, Daria Măriuca Silişteanu, de la CSM Constanţa, s-a impus la 100 de metri spate, în timp ce ştafeta combinată de la CS Universitatea Cluj s-a impus în proba de 4x100 metri liber.

