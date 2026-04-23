Călătorie periculoasă în Cluj-Napoca! Un tânăr a fost surprins de camera de bord a unei mașini în timp ce s-a agăţat de un autobuz, chiar înainte de plecarea din stație. A stat pe bara din spatele autobuzului câteva secunde, după care s-a desprins în timp ce mijlocul de transport era în mers. Zilele trecute, un alt tânăr, tot din Cluj, a făcut același gest.

Imaginile au fost filmate seara, după ora 21, pe Calea Mănășturului din Cluj-Napoca, o arteră extrem de circulată din oraș. În imagini se vede cum tânărul așteaptă în stația de autobuz, iar imediat după ce autobuzul și-a închis ușile și s-a pus în mișcare, a urcat pe bara din spate acestuia și a călătorit câțiva metri buni.

Când mijlocul de transport în comun a prins cât de cât viteză, tânărul a sărit înapoi pe trotuar și se observă că doar o minune a făcut să nu se dezechilibreze și să cadă. Deși poate părea o distracție, gestul este extrem de periculos, pentru că totul se poate sfârși cu răni grave.

Și nu e un caz singular, pentru că săptămâna trecută, tot în Cluj-Napoca, un alt tânăr a ales să călătorească în acest mod, într-o altă zonă a orașului. Cei care au văzut imaginile pe internet se gândesc că acest mod de distracție ar putea fi o provocare pe rețelele sociale, așa cum s-a întâmplat și cu alte situații în care adolescenții se puneau în pericol pentru aprecierii în online.

Polițiștii spun că dacă vor fi identificați, vor putea fi amendați pentru nerespectarea regulilor de călătorie cu mijloacele de transport în comun. Urmează ca cei de la compania de transport să verifice imaginile de pe camerele din exteriorul autobuzelor, iar mai apoi polițiștii vor încerca să-i identifice.

