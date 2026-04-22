Bancnota care dispare din circulaţie. Banca Centrală Europeană a anunţat că nu o mai printează deloc

Bancnota de 500 de euro va dispărea din circulație, după ce Banca Centrală Europeană a decis să oprească definitiv producția, invocând utilizarea sa frecventă în activități ilegale.

Bancnota de 500 de euro va dispărea în curând din circulație: Banca Centrală Europeană a decis să oprească producția acesteia, eliminând definitiv cea mai mare denominație din zona euro. Producția fusese deja oprită în 2019, când BCE a început lucrul la noua serie de monede și bancnote pentru zona euro.

Decizia a fost luată deoarece bancnota de 500 de euro a fost frecvent utilizată pentru activități ilegale, de la finanțarea terorismului până la spălarea de bani, fiind mai convenabilă pentru transportul unor sume mari de bani. De aici și intervenția autorităților.

Campania BCE de revizuire a banilor

Banca Centrală Europeană este implicată într-o amplă campanie de revizuire a banilor de hârtie, iar acesta a fost momentul oportun pentru a interveni. Noile bancnote, din așa-numita „serie a treia”, vor avea teme precum „Cultura europeană” și „Râuri și păsări”, însă bancnota de 500 de euro nu va mai fi inclusă, urmând să devină un obiect de colecție.

Prioritate vor avea bancnotele mai mici, de 20, 50 și 100 de euro. Cu ajutorul unor tehnologii moderne, se va pune un accent mai mare pe trasabilitate și pe măsuri anti-contrafacere.

Bancnota de 200 de euro va rămâne în circulație, deși mulți se întreabă dacă nu va avea aceeași soartă în viitor, potrivit TgCom24.

Ce trebuie să faci dacă mai ai bancnote de 500 de euro

Așadar, ce trebuie să faci dacă mai deții bancnote de 500 de euro? Acestea nu și-au pierdut valoarea de mijloc legal de plată și pot fi folosite în continuare.

De asemenea, pot fi depuse la bancă, urmând ca instituțiile financiare să le trimită către băncile centrale pentru a fi înlocuite cu bancnote de valoare mai mică.

