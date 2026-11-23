Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o serie de avertizări Cod galben şi Cod portocaliu de ninsori şi viscol, valabile până marţi seara în peste jumătate din ţară şi în mai multe zone montane.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 23 noiembrie, ora 10:00 - 24 noiembrie, ora 2:00, va fi Cod galben de ninsori viscolite moderate cantitativ, strat de zăpadă şi intensificări ale vântului în Carpaţii Occidentali, Carpaţii Meridionali şi în Carpaţii de Curbură. În aceste zone, stratul de zăpadă va fi 5 - 10 cm, iar vântul va avea intensificări, cu viteze de 60 - 90 km/h, viscolind ninsoarea.

În acelaşi interval, va fi în vigoare un Cod portocaliu de viscol puternic în Carpaţii Meridionali şi Carpaţii de Curbură, la altitudini de peste 1.700 de metri, unde va ninge, iar vântul va sufla tare, cu rafale de 100 - 120 km/h, în timp ce vizibilitatea va scădea sub 50 de metri.

De asemenea, în perioada 23 noiembrie, ora 10:00 - 24 noiembrie, ora 2:00, un Cod galben de intensificări ale vântului va afecta vestul şi sudul Olteniei, sud-vestul şi estul Munteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei, centrul şi sudul Moldovei, precum şi Dobrogea. Astfel, în aceste areale, vântul va avea intensificări de 50 - 70 km/h.

Articolul continuă după reclamă

Conform prognozei de specialitate, un alt Cod galben de ninsori viscolite va fi valabil pe parcursul zilei de marţi, între orele 2:00 - 10:00, în Carpaţii Meridionali şi de Curbură, unde temporar va ninge slab cantitativ, dar vântul va avea intensificări cu viteze de 60 - 90 km/h.

Tot marţi, în acelaşi interval orar, va fi Cod portocaliu de viscol puternic în Carpaţii Meridionali şi de Curbură, la altitudini de peste 1.700 de metri. Vântul va sufla cu rafale de 100 - 120 km/h, în timp ce vizibilitatea va scădea sub 50 de metri.

ANM estimează că, marţi, 24 noiembrie, între orele 10:00 - 20:00, o atenţionare Cod galben de ninsori viscolite vizează zone din Carpaţii Meridionali şi local din Carpaţii Orientali. Vântul va avea intensificări, cu viteze de 60 - 90 km/h, viscolind ninsoarea.

Pe durata aceleiaşi perioade, în vestul şi în sudul Olteniei, în sud-vestul Munteniei, în sudul şi în estul Transilvaniei, precum şi în vestul Moldovei, un Cod galben de intensificări ale vântului va fi în vigoare, rafalele urmând să atingă 50 - 70 km/h.

Meteorologii precizează că intensificări ale vântului vor mai fi şi în noaptea de marţi spre miercuri (24/25 noiembrie), local în Carpaţii Meridionali şi Orientali.