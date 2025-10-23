24 octombrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 24 octombrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 24 octombrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 24 octombrie

Pe 24 octombrie 69 are loc a doua bătălie de la Bedriacum. Armata condusă de Antonius Primus, loial Împăratului Vespasian, înfrânge forțele Împăratului Vitellius. Pe 24 octombrie 1260 are loc sfințirea catedralei din Chartres, în prezența Regelui Ludovic al IX-lea. Pe 24 octombrie 1360, Tratatul de la Brétigny este ratificat, marcând sfârșitul primei faze a Războiului de o sută de ani. Pe 24 octombrie 1648 este semnată Pacea de la Westphalia, marcând astfel sfârșitul Războiului de treizeci de ani. Pe 24 octombrie 1795, teritoriul Poloniei este divizat între Prusia, Rusia și Austria. Statul polonez va reapărea pe harta Europei abia la sfârșitul Primului Război Mondial (1918). Pe 24 octombrie 1813, Războiul ruso-persan din 1804-1813 se încheie cu semnarea Tratatului de la Gulistan, în baza căruia Iranul Qajar acceptă să cedeze Imperiului Rus cea mai mare parte a teritoriilor sale caucaziene, care cuprind o mare parte din Daghestan, Georgia, Armenia și Azerbaidjan. Pe 24 octombrie 1857 este înființat Sheffield F.C., primul club de fotbal din lume. Pe 24 octombrie 1860, prin Convenția de la Pekin, Al Doilea Război al Opiului se încheie în mod oficial, China Qing cedând Kowloon în mod perpetuu Imperiului Britanic învingător.

Pe 24 octombrie 1912, în Primul Război Balcanic, Bătălia de la Kumanovo este câștigată de forțele Regatului Sârb. Pe 24 octombrie 1917 începe Revoluția din Octombrie sau Revoluţia bolşevică, eveniment în urma căruia bolșevicii au preluat puterea cu forța de la guvernul lui Kerenski. Pe 24 octombrie 1929, Bursa din New York se prăbușește. Această zi a rămas în istoria Bursei cu numele de "Joia Neagră". Pe 24 octombrie 1931, Al Capone este condamnat la 11 ani de închisoare pentru evaziune fiscală. Pe 24 octombrie 1931 este inaugurat George Washington Bridge, între New York City și New Jersey. Pe 24 octombrie 1935, Italia invadează Etiopia. Pe 24 octombrie 1945, prin Carta Organizației Națiunilor Unite se înființează organizația internațională numită Organizația Națiunilor Unite. Pe 24 octombrie 1956, Uniunea Sovietică invadează Ungaria. Pe 24 octombrie 1973 se sfârșește, oficial, Războiul de Yom Kippur. Pe 24 octombrie 1980, Guvernul Poloniei legalizează sindicatul Solidaritatea. Pe 24 octombrie 1990, în Ungaria, pedeapsa cu moartea este declarată neconstituțională de către Curtea Constituțională. Pe 24 octombrie 2003, Concorde efectuează ultimul său zbor comercial. Pe 24 octombrie 2008, în "Vinerea sângeroasă", multe dintre bursele mondiale au înregistrat cele mai mari scăderi din istoria lor, cu scăderi de aproximativ 10% la majoritatea indicilor. Pe 24 octombrie 2018, cea mai lungă traversare maritimă din lume, Podul Hong Kong–Zhuhai–Macao (55 kilometri), se deschide pentru traficul public.

Nașteri pe 24 octombrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 24 octombrie, de la Împăratul roman Titus Flavius Domitianus, născut pe 24 octombrie 51, sau Pimen Georgescu, Mitropolit al Moldovei, născut pe 24 octombrie 1853, şi până la actriţa română Draga Olteanu-Matei, născut pe 24 octombrie 1933, sau actriţa şi cântăreaţa română Anda Călugăreanu, născut pe 24 octombrie 1946.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 24 octombrie s-au născut personalităţi precum actorul american Kevin Kline, născut pe 24 octombrie 1947, jucătorul şi antrenorul german de fotbal Christoph Daum, născut pe 24 octombrie 1953, actriţa română Magda Catone, născută pe 24 octombrie 1958, oligarhul rus Roman Abramovici, născut pe 24 octombrie 1966, jucătoarea română de tenis Ruxandra Dragomir, născută pe 24 octombrie 1972, sau fotbalistul englez Wayne Rooney, născut pe 24 octombrie 1985.

Decese pe 24 octombrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 24 octombrie. Dintre acestea amintim pe Hugo Capet, rege a Franței, decedat pe 24 octombrie 996, Regele Valdemar IV de Danemarca, decedat pe 24 octombrie 1375, industriaşul francez Louis Renault, decedat pe 24 octombrie 1944, sau militanta americană Rosa Parks, decedată pe 24 octombrie 2005.

România i-a pierdut într-o zi de 24 octombrie, printre alţii, pe pictorul Gheorghe Tattarescu, decedat pe 24 octombrie 1894, inginerul Elie Carafoli, decedat pe 24 octombrie 1983, sau voleibalistul Nicolae Sotir, decedat pe 24 octombrie 1991.

