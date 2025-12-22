23 decembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 23 decembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 23 decembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 23 decembrie

Articolul continuă după reclamă

Pe 23 decembrie 619, Bonifaciu al V-lea devine Papă. Pe 23 decembrie 1806, în timpul Războiului ruso–turc, în primele lupte care s–au dat după ocuparea Moldovei, la Fierbinți și la Olteanu, rușii au ieșit victorioși. Au intrat în București la 25 decembrie 1806, reinstalând ca domn pe Constantin Ipsilanti. Pe 23 decembrie 1888, pictorul olandez Vincent van Gogh, într-unul din desele sale momente de rătăcire, își taie o parte din ureche. Pe 23 decembrie 1919, în Mexic s-a produs un cutremur care s-a soldat cu peste 7.000 de victime. Pe 23 decembrie 1920, Irlanda de Nord a fost separată administrativ de restul Irlandei și a fost semnat "Ireland Act". Parlamentul s-a împărțit în două, unul la Dublin și celălalt la Belfast. Pe 23 decembrie 1941 are loc premiera, la Opera Română din București, a operei "Capra cu trei iezi", de Alexandru Zirra (libret Al. Zirra, după povestea lui Ion Creangă). Pe 23 decembrie 1948, în Japonia sunt executați opt criminali de război, printre care și fostul premier Hideiki Tojo. Pe 23 decembrie 1963 se încheie prima călătorie în jurul Pământului efectuată de o navă românească, cargoul "București".

Pe 23 decembrie 1964, un ciclon a afectat Ceylonul, cauzând moartea a peste 2.000 de persoane. Pe 23 decembrie 1970 este finalizat Turnul de Nord al World Trade Center din districtul Manhattan, New York. Cu o înălțime de 417 metri, era cea mai înaltă clădire din lume la acea vreme. Pe 23 decembrie 1972, un cutremur cu magnitudinea de 6,5 a lovit capitala Nicaraguei, Managua. Tragedia s-a soldat cu peste 10.000 de morţi. Pe 23 decembrie 1972, cei 16 supraviețuitori ai dezastrului zborului Andes sunt salvați, după 73 de zile. Au supraviețuit prin canibalism. Pe 23 decembrie 1979, trupele militare sovietice ocupă Kabul, capitala Afganistanului. Pe 23 decembrie 1990, la Aeroportul Otopeni se dezvelește un monument din marmură neagră pe care sunt gravate numele celor care și–au pierdut viața în acest loc, în evenimentele din decembrie 1989. Pe 23 decembrie 2020, noul guvern PNL-USR-PLUS-UDMR, condus de Florin Cîțu, este învestit de Parlament cu 260 de voturi "pentru" și 186 "împotrivă".

Nașteri pe 23 decembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 23 decembrie, de la Țarul Alexandru I al Rusiei, născut pe 23 decembrie 1777, sau compozitorul român Alexandru Flechtenmacher, născut pe 23 decembrie 1823, şi până la inginerul român Nicolae Malaxa, născut pe 23 decembrie 1884, sau împăratul japonez Akihito, născut pe 23 decembrie 1933.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 23 decembrie s-au născut personalităţi precum fotbalistul şi antrenorul spaniol de fotbal Vicente del Bosque, născut pe 23 decembrie 1950, fotomodelul şi cântăreaţa franceză Carla Bruni, născută pe 23 decembrie 1967, sau fotbalistul maghiar Balázs Dzsudzsák, născut pe 23 decembrie 1986.

Decese pe 23 decembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 23 decembrie. Dintre acestea amintim pe Infanta Maria Cristina a Spaniei, decedată pe 23 decembrie 1996, sau generalul rus Mihail Kalașnikov, decedat pe 23 decembrie 2013.

România i-a pierdut într-o zi de 23 decembrie, printre alţii, pe fotbalistul Alexandru Apolzan, decedat pe 23 decembrie 1982, actriţa Eugenia Popovici, decedată pe 23 decembrie 1986, fotbalistul Cristian Tudor, decedat pe 23 decembrie 2012, sau istoricul Dan Berindei, decedat pe 23 decembrie 2021.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Prețurile pentru sărbători v-au schimbat lista de cumpărături? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰