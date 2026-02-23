Postul Paștelui 2026 începe pe 23 februarie și reprezintă cea mai importantă perioadă de pregătire spirituală înainte de Înviere. Află ce se mănâncă în Postul Mare, care sunt regulile alimentare și în ce zile din 2026 este dezlegare la pește.

Începe postul Paştelui 2026. Ce se mănâncă şi care sunt zilele cu dezlegare la peşte - Shutterstock

În 2026, Postul Paștelui începe pe 23 februarie și pregătește credincioșii pentru marea sărbătoare a Învierii Domnului din 12 aprilie. Este cel mai aspru post din an, cu reguli alimentare stricte, zile de post negru și două zile importante cu dezlegare la pește.

Începe postul Paştelui 2026 din 23 februarie

Postul Paștelui cunoscut şi ca Postul Mare este cel mai lung și mai aspru post din calendarul creștin-ortodox. În 2026, credincioșii ortodocşi vor începe Postul Paștelui la final de februarie, pregătindu-se timp de șapte săptămâni pentru marea sărbătoare a Învierii Domnului.

Conform calendarului stabilit de Biserica Ortodoxă Română, în 2026:

Postul Paștelui începe luni, 23 februarie 2026

Paștele ortodox se sărbătorește duminică, 12 aprilie 2026

Postul durează 40 de zile, Postul propriu-zis, la care se adaugă Săptămâna Patimilor.

Cum se ţine cel mai greu post din anul bisericesc

Postul Mare este considerat cel mai aspru și mai important post din calendarul ortodox. Ținut înaintea sărbătorii Învierii Domnului, această perioadă de 48 de zile este dedicată pocăinței, rugăciunii și înfrânării, atât trupești, cât și sufletești. Pentru credincioșii din România, Postul Paștelui rămâne un reper spiritual major al anului.

Conform rânduielilor stabilite de Biserica Ortodoxă Română, Postul Mare nu înseamnă doar un regim alimentar, ci o schimbare profundă a stilului de viață.

Postul Paștelui este considerat cel mai dificil din mai multe motive:

are cea mai mare durată (48 de zile);

are cele mai stricte reguli alimentare;

include perioade de post aspru și chiar post negru;

are doar două zile cu dezlegare la pește.

Este o perioadă de pregătire pentru marea sărbătoare a Învierii, celebrată în 2026 la data de 12 aprilie.

Renunțarea la alimentele de origine animală

În Postul Mare sunt interzise:

carne și preparate din carne;

lapte și produse lactate;

ouă;

brânzeturi;

grăsimi animale.

În anumite zile se consumă mâncare fără ulei, iar în primele zile din post și în Vinerea Mare, unii credincioși aleg post negru (abținere totală de la mâncare și băutură pentru o perioadă limitată).

Zilele cu dezlegare la peşte, vin şi untdelemn

În fiecare an, în Postul Paștelui există doar două zile cu dezlegare la pește:

25 martie – Buna Vestire

Duminica Floriilor – Duminica Floriilor

Indiferent de anul calendaristic, aceste două sărbători aduc o ușurare a postului alimentar.

Pe lângă cele două dezlegări la pește, în Postul Mare există mai multe zile în care este permis consumul de vin și untdelemn.

În mod obișnuit:

Sâmbăta și duminica – dezlegare la vin și untdelemn

Anumite sărbători importante care cad în timpul săptămânii pot avea, de asemenea, dezlegare la ulei și vin

În schimb:

Luni, miercuri și vineri – mâncare fără ulei (post mai aspru)

Vinerea Mare – post foarte sever, fără dezlegare

Rânduiala dezlegărilor are rolul de a oferi echilibru între asprimea postului și bucuria sărbătorilor importante din această perioadă. În tradiția ortodoxă din România, dezlegarea marchează momentele de lumină din timpul postului.

Preoții subliniază că postul alimentar trebuie însoţit de post sufletesc: rugăciune, spovedanie, milostenie și iertare.

