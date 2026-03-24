25 martie, Buna Vestire. Sărbătoare cu cruce roşie în calendarul ortodox

Buna Vestire sau, popular, Blagovestenia (termenul slav corespunzător celui de Bunăvestire) este praznicul în amintirea zilei în care Sf. Arhanghel Gavriil i-a vestit Sf. Fecioare că va naşte pe Mesia (Luca I, 26-38). Conform crestinortodox.ro, Buna Vestire a fost aşezată cu nouă luni înainte de naşterea cu trup a Domnului, adică la 25 martie.

Data acestei sărbători a variat la început. Unii o prăznuiau pe 5 ianuarie, în ajunul Bobotezei, iar alţii pe 18 decembrie. În Răsărit, data de 25 martie a fost acceptată după stabilirea datei de 25 decembrie ca serbare a Naşterii Domnului (aproximativ secolul al V-lea).

Această sărbătoare a fost introdusă la Roma de Papa Leon al II-lea, iar începând cu secolul al IX-lea, sărbătoarea a început să fie prăznuită pe 25 martie în toată lumea catolică.

În schimb, la armeni, de exemplu, Buna Vestire se prăznuieşte pe 7 aprilie, în raport cu sărbătoarea Naşterii Domnului, pe care ei o celebrează la 6 ianuarie.

Întrebarea zilei V-aţi schimbat planurile de vacanţă din cauza tensiunilor internaţionale/economice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰