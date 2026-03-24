25 martie, Buna Vestire. Sărbătoare cu cruce roşie în calendarul ortodox

Miercuri, 25 martie, este prăznuită Buna Vestire, prima sărbătoare închinată Maicii Domnului.

Buna Vestire sau, popular, Blagovestenia (termenul slav corespunzător celui de Bunăvestire) este praznicul în amintirea zilei în care Sf. Arhanghel Gavriil i-a vestit Sf. Fecioare că va naşte pe Mesia (Luca I,  26-38). Conform crestinortodox.ro, Buna Vestire a fost aşezată cu nouă luni înainte de naşterea cu trup a Domnului, adică la 25 martie.

Data acestei sărbători a variat la început. Unii o prăznuiau pe 5 ianuarie, în ajunul Bobotezei, iar alţii pe 18 decembrie. În Răsărit, data de 25 martie a fost acceptată după stabilirea datei de 25 decembrie ca serbare a Naşterii Domnului (aproximativ secolul al V-lea). 

Această sărbătoare a fost introdusă la Roma de Papa Leon al II-lea, iar începând cu secolul al IX-lea, sărbătoarea a început să fie prăznuită pe 25 martie în toată lumea catolică.

În schimb, la armeni, de exemplu, Buna Vestire se prăznuieşte pe 7 aprilie, în raport cu sărbătoarea Naşterii Domnului, pe care ei o celebrează la 6 ianuarie.

