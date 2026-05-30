Un nou trend care s-a născut, paradoxal, pe internet, readuce la viaţă pasiunile părinţilor şi bunicilor noştri! Analogul revine în atenţia tinerilor cu vârste cuprinse între 16 şi 30 de ani. Mulţi dintre ei descoperă abia acum muzica pe suport de vinyl sau bandă de magnetofon care însufleţea petrecerile din sufrageriile anilor '80. Înţeleg cu toţii acum de ce era nevoie de un creion ca să derulezi o casetă audio sau deprind tehnici de... croşetat. Pentru mulţi, întoarcerea la rădăcini e o pauză de la ecrane şi o variantă care le permite o altfel de socializare în cercul de prieteni.

Aşa ia naştere un hobby tot mai la modă printre tinerii generaţiei Z! Din curiozitate şi din dorinţa de a asculta muzică altfel, tinerii vânează hiturile de altă dată pe viniluri, casete sau CD-uri.

”Una este când intri pe o platformă de streaming şi ai acces la toate chestiile, dar opţiunile tale sunt totuşi limitate, pentru că tinzi să cauţi lucruri cu care eşti familiar, când intri într-un magazin de genul descoperi foarte multe trupe noi!”, spune un tânăr.

”Se numeşte London Calling de la The Clash, nu am avut niciodată răbdarea să-l ascult în întregime pe o platformă şi mă gândeam că dacă îl iau fizic îl ascult cap coadă. Acum că nu mai stau cu părinţii simt nevoia de a deschide un CD şi de a-l asculta!”, spune o tânără.

”Generaţia tânără îmi calcă pragul şi datorită lor avem succes astăzi pentru că pentru ei e ceva nou muzica în format fizic. Descoperă pentru prima dată ce înseamnă un pick-up, un walkman, un cd player, caută tot felul de genuri muzicale, experimentează. Trendul s-a născut pe social media. Metal, pop rock şi manele!”, spune Costi, proprietarul unui magazin de muzică.

Şi Dorina are un hobby... analog! Are 26 de ani şi croşetează şi tricotează din adolescenţă! Singură şi-a croit anul trecut atât rochia, cât şi... buchetul de mireasă! În fiecare joi, se bucură, alături de colegele de birou, de pasiunea comună.

”Este croşetat, a fost pentru cununia mea, anul trecut, am lucrat câteva luni bune la el până l-am terminat. E ca o mândrie a mea în domeniul croşetatului! Este împlinitor să ajungi la un produs finit pe care l-ai făcut tu! După ce m-am apucat de croşetat, m-am apucat şi de cusut, bunica mea cosea în tinereţe!”, spune Dorina.

Sociologii au propria lor explicaţie pentru moda care se întoarce.

”O răzbunare a analogicului. Faptul că societatea la nivel global ne-a împins foarte mult către digitalizare. Pendulul se întoarce şi simţim nevoia de echilibru, de a aduce mai mult analogic în vieţile noastre. Apare această tendinţă de a ne refugia. La popularitatea acestui fenomen contribuie faptul că el este atractiv pentru mai multe generaţii”, spune Dan Petre, sociolog.

Într-o lume în care suntem atât de dependenţi de telefoanele mobile chiar şi pe stradă, muzica de altă, ascultată ca pe vremuri, ne poate colora ziua. Nu sunt, desigur, singurele trenduri. Tot mai mulţi tineri ţin un jurnal în care scriu de mână. Iar alţii lasă deoparte mirorlessurile de ultimă generaţie pentru că au descoperit arta developării filmului fotografic.

