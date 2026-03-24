25 martie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 25 martie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 25 martie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 25 martie

Articolul continuă după reclamă

Pe 25 martie 101, Împăratul Traian a părăsit Roma, îndreptându-se spre Moesia Superior pentru a începe luptele cu dacii conduși de Regele Decebal. Această dată marchează începutul primului război daco-roman (101-102). Pe 25 martie 1245, o scrisoare a Papei Inocențiu al IV-lea (1234-1254) menționează existența românilor în spațiul danubiano-pontic. Pe 25 martie 1646, se încheie Tratatul de alianță dintre principele Transilvaniei, Gheorghe Rákóczi I, și domnul Moldovei, Vasile Lupu (1634-1653). Pe 25 martie 1807 a fost abolit comerțul cu sclavi în Anglia. Pe 25 martie 1821, Grecia își declară independența față de Imperiul Otoman. Pe 25 martie 1882, mitropolitul primat al Ungrovlahiei, Calinic Miclescu, săvârșește în premieră la București sfințirea marelui mir, pas care a însemnat autocefalia (independența) Bisericii Ortodoxe Române față de Patriarhia de Constantinopol. Patriarhia de Constantinopol a recunoscut explicit autocefalia Bisericii Ortodoxe Române în 25 aprilie 1885. Pe 25 martie 1911, incendiul de la Triangle Shirtwaist Factory, din New York, s-a soldat cu moartea a 146 de lucrători în confecții, 123 de femei și 23 de bărbați. A fost cel mai mortal dezastru industrial din istoria orașului și unul dintre cele mai mortale din istoria SUA. Pe 25 martie 1913, după patru zile de furtuni și ploaie, fluviul Ohio s-a revărsat și a inundat Dayton, Ohio. Peste 350 de oameni şi-au pierdut viaţa şi 65.000 au rămas fără adăpost.

Pe 25 martie 1939, Cardinalul Eugenio Pacelli devine Papa Pius al XII-lea. Pe 25 martie 1949 s-a constituit Uniunea Scriitorilor din România prin fuziunea Societății Scriitorilor Români cu Societatea Autorilor Dramatici. Pe 25 martie 1957 are loc semnarea Tratatului de la Roma, intrat în vigoare la 1 ianuarie 1958, prin care s-au pus bazele Comunității Economice Europene, CEE, devenită Uniunea Europeană de la 1 noiembrie 1993, data intrării în vigoare a Tratatului de la Maastricht. Pe 25 martie 1975, Regele Faisal al Arabiei Saudite a fost asasinat de către unul din nepoții lui, Faisal bin Musaid. Pe 25 martie 1994 este incendiată sinagoga din Lübeck. Primul atentat de acest fel comis în Germania după perioada nazistă. Pe 25 martie 1997, prin Ordonanța de Guvern 20/1997, pe întreg teritoriul României ora de vară este corelată cu orarul de vară practicat în statele Uniunii Europene. Astfel, din ultima duminică a lunii martie, ora 03:00 devine ora 04:00 (ora oficială a României trece de la GMT+2 la GMT+3). Orarul de vară se aplică până în ultima duminică a lunii octombrie. Pe 25 martie 1999 are loc o revoltă antiNATO la Skopje. Aproximativ 10.000 de protestatari au atacat cu cockteiluri Molotov ambasadele Statelor Unite, Germaniei și Marii Britanii, precum și Hotelul Aleksander (unde erau găzduiți verificatorii OSCE evacuați din Kosovo) și Hotelul Continental, sediul NATO la Skopje. Pe 25 martie 2002 se are în vedere începerea lucrărilor de construcție a Catedralei Mântuirii Neamului în perimetrul cuprins între străzile Nerva Traian, Mircea Vodă și Bulevardul Mărășești din București. Pe 25 martie 2004, în localitatea Cislău, județul Buzău, în prezența ministrului Apărării, Ioan Mircea Pașcu, pirotehniștii români au distrus ultimul lot de mine antipersonal. Evenimentul a reprezentat contribuția României la eforturile comunității internaționale de a combate acest flagel, în calitate de semnatară a Convenției de la Ottawa privind interzicerea minelor antipersonal (convenție intrată în vigoare în 1999).

Nașteri pe 25 martie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 25 martie, de la dirijorul italian Arturo Toscanini, născut pe 25 martie 1867, sau compozitorul şi pianistul ungur Bela Bartok, născut pe 25 martie 1881, şi până la scriitorul român Mateiu Caragiale, născut pe 25 martie 1885, sau actorul român Geo Barton, născut pe 25 martie 1912.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 25 martie s-au născut personalităţi precum actriţa franceză Simone Signoret, născut pe 25 martie 1921, poeta română Ana Blandiana, născută pe 25 martie 1942, cântăreaţa americană Aretha Franklin, născută pe 25 martie 1942, cântăreţul britanic Elton John, născut pe 25 martie 1947, sau actriţa americană Bonnie Bedelia, născută pe 25 martie 1948.

Decese pe 25 martie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 25 martie. Dintre acestea amintim pe Papa Ștefan al II-lea, decedat pe 25 martie 752, compozitorul francez Claude Debussy, decedat pe 25 martie 1918, sau cântăreţul american Taylor Hawkins, decedat pe 25 martie 2022.

România i-a pierdut într-o zi de 25 martie, printre alţii, pe poetul Emil Isac, decedat pe 25 martie 1954, fotbalistul Nicolae Tilihoi, decedat pe 25 martie 2018, sau scriitorul Paul Goma, decedat pe 25 martie 2020.

Întrebarea zilei V-aţi schimbat planurile de vacanţă din cauza tensiunilor internaţionale/economice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰