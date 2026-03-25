26 martie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 26 martie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 26 martie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 26 martie

Pe 26 martie 1812, un cutremur a distrus oraşul Caracas, din Venezuela. Aproximativ 12.000 de oameni și-au pierdut viața în catastrofă. Pe 26 martie 1828, compozitorul austriac Franz Schubert susține primul și singurul său concert public în incinta "Gesellschaft der Musikfreunde", din Viena. Va muri opt luni mai târziu, la 31 de ani. Pe 26 martie 1881, domnitorul Carol I al Principatelor Române a fost proclamat primul rege al României. Pe 26 martie 1895 a apărut, la București, până la 18 martie 1901, revista umoristică "Moș Teacă", editată de Anton Bacalbașa. Pe 26 martie 1942, în Al Doilea Război Mondial, în Polonia, la Auschwitz ajung primele prizoniere femei.

Pe 26 martie 1945 s-a încheiat celebra Bătălie de la Iwo Jima. Armata japoneză a pierdut circa 22.000 de soldaţi, iar armata americană circa 4.500 de soldaţi. Pe 26 martie 1953, primul vaccin contra poliomielitei a fost pus la punct, în Statele Unite, de Dr. Jonas Salk. Pe 26 martie 1987 a fost semnată, la Beijing, Declarația comună chino-portugheză prin care se stipula ca teritoriul Macao să fie retrocedat Chinei cu începere de la 20 decembrie 1999. Pe 26 martie 1995 intră în vigoare Acordul Schengen pentru primele șapte țări UE, acord conform căruia țările semnatare se abțin de la controlul circulației mărfurilor și persoanelor la frontierele lor comune. Pe 26 martie 2000, la alegerile prezidențiale din Rusia, președintele în exercițiu Vladimir Putin este ales președinte din primul tur de scrutin cu 52,9% din voturile exprimate. Pe 26 martie 2007, la București, la Palatul Bragadiru, are loc prima ediție a Premiilor Gopo.

Nașteri pe 26 martie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 26 martie, de la dramaturgul american Tennessee Williams, născut pe 26 martie 1911, sau antrenorul român de fotbal Cornel Drăguşin, născut pe 26 martie 1926, şi până la actorul american Leonard Nimoy, născut pe 26 martie 1931, sau actorul american Alan Arkin, născut pe 26 martie 1934.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 26 martie s-au născut personalităţi precum actorul american James Caan, născut pe 26 martie 1940, cântăreaţa americană Diana Ross, născută pe 26 martie 1944, muzicianul american Steven Tyler, născut pe 26 martie 1948, fotbalistul român Costică Ștefănescu, născut pe 26 martie 1951, fotbalistul şi antrenorul român de fotbal Liviu Ciobotariu, născut pe 26 martie 1971, jucătoarea română de tenis Irina Spîrlea, născută pe 26 martie 1974, rapperul român Uzzi, născut pe 26 martie 1978, sau actriţa americană Keira Knightley, născută pe 26 martie 1985.

Decese pe 26 martie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 26 martie. Dintre acestea amintim pe compozitorul german Ludwig van Beethoven, decedat pe 26 martie 1827, poetul american Walt Whitman, decedat pe 26 martie 1892, scriitorul american Raymond Chandler, decedat pe 26 martie 1959, sau rapperul american Eazy-E, decedat pe 26 martie 1995.

România i-a pierdut într-o zi de 26 martie, printre alţii, pe poetul Panait Cerna, decedat pe 26 martie 1913, compozitorul Alexandru Zirra, decedat pe 26 martie 1946, pictorul Arthur Verona, decedat pe 26 martie 1946, arhitecta Henrieta Delavrancea, decedată pe 26 martie 1987, sau artista Cornelia Catangă, decedată pe 26 martie 2021.

