28 martie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 28 martie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 28 martie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 28 martie

Articolul continuă după reclamă

Pe 28 martie 193, Împăratul roman Pertinax este asasinat de Garda Pretoriană, care apoi vinde tronul lui Didius Iulianus. Acesta moare și el prin violență după câteva săptămâni. Pe 28 martie 1776 a fost fondat Teatrul Balşoi din Moscova. Pe 28 martie 1801 este semnat Tratatul de la Florența, care pune capăt războiului dintre Republica Franceză și Regatul Napoli. Pe 28 martie 1842 are loc primul concert al Orchestrei Filarmonice din Viena, concert dirijat de Otto Nicolai. Pe 28 martie 1848, pe timpul Revoluției Române din 1848, este emisă Petițiunea Proclamațiune la Iași, redactată de Vasile Alecsandri. Pe 28 martie 1854, în Războiul Crimeei, Marea Britanie și Franța declară război Rusiei. Pe 28 martie 1882, în Franța școala devine obligatorie. Pe 28 martie 1910, Henri Fabre, pionier francez al aviației, devine prima persoană care zboară cu un hidroavion, după decolarea de pe o pistă de apă lângă Martigues, Franța. Pe 28 martie 1915, la Ateneul Român a avut loc prima audiție a Simfoniei a II-a de George Enescu, dirijată de compozitor. Pe 28 martie 1923 este promulgată, prin decret regal, Constituția României Mari, votată de Parlamentul României la 26 martie 1923, una dintre cele mai avansate și democratice constituții din Europa acelui timp.

Pe 28 martie 1930, orașele turcești Constantinopol și Angora și-au schimbat denumirea în Istanbul și, respectiv, Ankara. Pe 28 martie 1939 s-a încheiat Războiul civil din Spania. Pe 28 martie 1948, în Republica Populară Română au loc primele alegeri parlamentare de după instaurarea puterii comuniste. Pe 28 martie 1974, Marea Adunare Națională instituie funcția de președinte al Republicii Socialiste România, în care este ales Nicolae Ceaușescu. Pe 28 martie 2005, un puternic seism, produs în largul insulei indoneziene Sumatra și având o magnitudine de 8,7 grade pe scara Richter, a provocat moartea a zeci de persoane și importante pagube materiale în Insula Nias, de la sud de Sumatra.

Nașteri pe 28 martie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 28 martie, de la scriitorul rus Maxim Gorki, născut pe 28 martie 1868, sau dramaturgul român Alexandru Kirițescu, născut pe 28 martie 1888, şi până la scriitorul peruan Mario Vargas Llosa, născut pe 28 martie 1936, sau actriţa americană Conchata Ferrell, născută pe 28 martie 1943.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 28 martie s-au născut personalităţi precum scrimera română Laura Badea, născută pe 28 martie 1970, regizorul român Radu Jude, născut pe 28 martie 1977, sau cântăreaţa americană Lady Gaga, născută pe 28 martie 1986.

Decese pe 28 martie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 28 martie. Dintre acestea amintim pe împăratul roman Pertinax, decedat pe 28 martie 193, Papa Martin al IV-lea, decedat pe 28 martie 1285, compozitorul Samuel Cohen, decedat pe 28 martie 1940, scriitoarea britanică Virginia Woolf, decedată pe 28 martie 1941, compozitorul rus Serghei Rahmaninov, decedat pe 28 martie 1943, politicianul american Dwight D. Eisenhower, decedat pe 28 martie 1969, pictorul francez Marc Chagall, decedat pe 28 martie 1985, actorul britanic Peter Ustinov, decedat pe 28 martie 2004, sau compozitorul francez Maurice Jarre, decedat pe 28 martie 2009.

România i-a pierdut într-o zi de 28 martie, printre alţii, pe medicul Thoma Ionescu, întemeietorul școlii românești de chirurgie și de anatomie topografică, decedat pe 28 martie 1926, chimistul Petru Bogdan, creator al învățământului de chimie-fizică din România, decedat pe 28 martie 1944, compozitorul şi violonistul Grigoraș Dinicu, decedat pe 28 martie 1949, politicianul Gheorghe Tătărăscu, decedat pe 28 martie 1957, dramaturgul şi poetul Eugen Ionescu, decedat pe 28 martie 1994, geologul Ion Băncilă, decedat pe 28 martie 2001, actorul Ștefan Radof, decedat pe 28 martie 2012, creatoarea de modă Zina Dumitrescu, decedată pe 28 martie 2019, sau actorul Ștefan Sileanu, decedat pe 28 martie 2020.

Întrebarea zilei Știați că puteți solicita la Termoenergetica o recalculare a facturilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰