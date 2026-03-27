28 martie, Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Sâmbătă, 28 martie, este prăznuit Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Cuviosul Ilarion a fost stareţul Mănăstirii Pelechit, din Helespont, în Asia. Conform crestinortodox.ro, plin fiind de Duhul Sfânt, el a strălucit ca un soare printre oameni, vindecându-i de boli şi curăţindu-i de duhurile cele necurate.

Acest bărbat dumnezeiesc a luat mai apoi mucenicia în timpul lui Leon Armeanul (813-820) care pornise din nou prigonirile contra apărătorilor sfintelor icoane. Împreună cu alţi 40 de monahi, Cuviosul Ilarion a fost alungat în surghiun la Efes şi acolo a pierit în temniţă.

