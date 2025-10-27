28 octombrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 28 octombrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 28 octombrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 28 octombrie

Pe 28 octombrie 306, Maxentius este proclamat împărat roman. Pe 28 octombrie 1443, Ștefan, primul pictor muralist român cunoscut, a realizat decorația murală a Bisericii Sf. Nicolae din Densuș, județul Hunedoara, ctitorie a cnejilor din familia Manjina. Pe 28 octombrie 1492, Cristofor Columb descoperă Cuba în primul său voiaj spre Lumea Nouă. Pe 28 octombrie 1533 are loc căsătoria dintre Henric al II-lea al Franței și Ecaterina de Medici. Amândoi aveau 14 ani. Pe 28 octombrie 1538, Papa Paul al III-lea înființează la Santo Domingo prima universitate din Lumea Nouă. Pe 28 octombrie 1636 are loc întemeierea Universității Harvard în Massachusetts, Statele Unite ale Americii. Pe 28 octombrie 1688 a început domnia lui Constantin Brâncoveanu în Țara Românească. Pe 28 octombrie 1746, oraşul Lima a fost devastat de un cutremur de 8,4 grade. Peste 6.000 de oameni au murit. Pe 28 octombrie 1860, la Nice, în Franța, s-a deschis primul magazin exclusiv pentru femei.

Pe 28 octombrie 1869, Dimitri Mendeleev a elaborat Tabelul periodic al elementelor. Pe 28 octombrie 1886, la New York, președintele Grover Cleveland inaugurează Statuia Libertății, dăruită de Franța. Pe 28 octombrie 1918, Cehoslovacia obține independența față de Austro-Ungaria. Pe 28 octombrie 1919, la cererea Congresului american, președintele Woodrow Wilson își dă veto-ul și începe prohibiționismul. Pe 28 octombrie 1922, fasciștii italieni, conduși de Benito Mussolini, mărșăluiesc spre Roma. Pe 28 octombrie 1940, Grecia intră în Al Doilea Război Mondial. Avem începutul Războiului greco-italian și a Bătăliei Greciei. Dictatorul grec, Ioannis Metaxas, a respins ultimatumul dat de dictatorul italian Benito Mussolini, astfel că Italia, cu ajutorul Albaniei, invadează Grecia. Pe 28 octombrie 1941, se produce Holocaustul din Kaunas, Lituania. SS-ul nazist a organizat masacrul a peste 9.000 de evrei în ghetoul din Kaunas. Pe 28 octombrie 1954, Ernest Hemingway primește Premiul Nobel pentru literatură. Pe 28 octombrie 1958, în Vatican, Angelo Giuseppe Roncalli, patriarh al Veneției, este ales papă și își ia numele de Ioan al XXIII-lea. Pe 28 octombrie 1962, în Criza rachetelor cubaneze, în urma mesajului radiodifuzat al Papei Ioan al XXIII-lea, Nikita Hrușciov le-a declarat americanilor că a ordonat demontarea rachetelor nucleare amplasate în Cuba. Pe 28 octombrie 1965, la Roma, Papa Paul al VI-lea a promulgat declarația Nostra Aetate a Conciliului Vatican II, declarație prin care Biserica Catolică condamnă orice formă de rasism, respectiv deplânge antisemitismul și culpabilizarea colectivă a poporului evreu. Pe 28 octombrie 1981 este fondată trupa americană de heavy-metal Metallica, de către James Hetfield și Lars Ulrich. Pe 28 octombrie 2007, Cristina Fernández de Kirchner devine prima femeie aleasă președinte al Argentinei.

Nașteri pe 28 octombrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 28 octombrie, de la Regele roman Heinrich al III-lea, născut pe 28 octombrie 1017, sau scriitorul olandez Erasmus din Rotterdam, născut pe 28 octombrie 1466, şi până la medicul român Constantin I. Parhon, născut pe 28 octombrie 1874, sau generalul român Ion Mihai Pacepa, născut pe 28 octombrie 1928.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 28 octombrie s-au născut personalităţi precum magnatul şi pilotul britanic Bernie Ecclestone, născut pe 28 octombrie 1930, actorul român Ilarion Ciobanu, născut pe 28 octombrie 1931, întreprinzătorul american Bill Gates, născut pe 28 octombrie 1955, cântăreţul italian Eros Ramazzotti, născut pe 28 octombrie 1963, actriţa americano-canadiană Lauren Holly, născut pe 28 octombrie 1963, actriţa americană Julia Roberts, născută pe 28 octombrie 1967, actorul american Joaquin Phoenix, născut pe 28 octombrie 1974, sau tenismenul american Taylor Fritz, născut pe 28 octombrie 1994.

Decese pe 28 octombrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 28 octombrie. Dintre acestea amintim pe filosoful englez John Locke, decedat pe 28 octombrie 1704, muzicianul american Jerry Lee Lewis, decedat pe 28 octombrie 2022, sau actorul american Matthew Perry, decedat pe 28 octombrie 2023.

Tot într-o zi de 28 octombrie s-au stins din viaţă şi Șerban Cantacuzino, domn al Țării Românești, decedat pe 28 octombrie 1688, filosoful şi economistul român Mircea Vulcănescu, decedat pe 28 octombrie 1952, pictorul român Lucian Grigorescu, decedat pe 28 octombrie 1965, sculptorul român Ion Irimescu, decedat pe 28 octombrie 2005, actriţa română Dina Cocea, decedată pe 28 octombrie 2008, sau scriitorul român Pavel Coruţ, decedat pe 28 octombrie 2021.

