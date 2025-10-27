Antena Meniu Search
x

Curs valutar

28 octombrie, Sfântul Iachint de Vicina. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox

Marţi, 28 octombrie, este prăznuit Sfântul Iachint de Vicina, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

de Redactia Observator

la 27.10.2025 , 12:36
Sfântul Iachint de Vicina este prăznuit pe 28 octombrie Sfântul Iachint de Vicina este prăznuit pe 28 octombrie - doxologia.ro

Sfântul Iachint de Vicina a fost ultimul mitropolit al Vicinei şi primul mitropolit al Ţării Româneşti. Conform crestinortodox.ro, înainte de Iachint, scaunul mitropolitan al cetăţii fusese ocupat de personalităţi de seamă, al căror nume îl cunoaştem parţial: Teodor (1285), Luca (1303), Macarie (1340-1343) şi Kiril (menţionat în anii 1347-1348). 

Potrivit cercetătorilor, fosta Vicina este aşezarea Isaccea, din judeţul Tulcea. Scaunul mitropolitan de la Vicina a fost întemeiat înainte de secolul al XIII-lea, sub jurisdicţie bizantină. Nu cunoaştem data când Sfântul Iachint părăseşte scaunul mitropolitan de la Vicina. Însă, după mai multe scrisori ale domnitorului Nicolae Alexandru Basarab către Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol, în mai 1359, Iachint al Vicinei este recunoscut ca mitropolit al Ţării Româneşti.

El a organizat viaţa bisericească din Ţara Românească - a zidit biserici, a hirotonit preoţi, l-a adus pe Sfântul Nicodim de la Tismana să organizeze viaţa din mănăstiri după modelul prezent în Muntele Athos şi a purtat de grijă şi românilor transilvăneni, cărora le-a trimis misionari şi persoane hirotonite.

Articolul continuă după reclamă

Sfântul Ierarh Iachint a trecut la cele veşnice în 1372. A fost îngropat lângă Biserica Mitropolitană de la Argeş.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

sfantul iachint sarbatoare 28 octombrie sfantul iachint praznuire sfantul iachint
Înapoi la Homepage
“M-a bufnit plânsul şi am plecat”. Momentul în care Gigi Becali a cedat la sfinţirea Catedralei Mântuirii Neamului
&#8220;M-a bufnit plânsul şi am plecat&#8221;. Momentul în care Gigi Becali a cedat la sfinţirea Catedralei Mântuirii Neamului
Momentul inedit în care fiul lui Nicușor Dan se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Națională
Momentul inedit în care fiul lui Nicușor Dan se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Națională
Laura Vicol a venit la FCSB – UTA pentru a-i da ultima șansă lui Gigi Becali. Foto exclusiv
Laura Vicol a venit la FCSB – UTA pentru a-i da ultima șansă lui Gigi Becali. Foto exclusiv
Niște elevi din Iași și-au găsit profesoara pe videochat. Au făcut capturi indecente cu ea și le-au distribuit la tot liceul
Niște elevi din Iași și-au găsit profesoara pe videochat. Au făcut capturi indecente cu ea și le-au distribuit la tot liceul
Comentarii


Întrebarea zilei
Veţi face cumpărături de Black Friday?
Observator » Ştiri sociale » 28 octombrie, Sfântul Iachint de Vicina. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox