Luna februarie este, în general, luna cu cele mai puţine zile dintr-un an, dar şi luna cu cele mai puţine sărbători religioase, pentru că în februarie avem parte de doar patru sărbători cu cruce roşie sau cu cruce neagră.

Februarie este a doua lună a anului în calendarul Gregorian. Este cea mai scurtă lună gregoriană, care are numai 28 sau 29 de zile. Luna are 29 de zile în anii bisecți. În ceilalți ani, luna februarie are 28 de zile.

Din punct de vedere religios, luna februarie aduce o singură sărbătoare cu cruce roşie, Întâmpinarea Domnului, sărbătoare prăznuită pe 2 februarie, şi trei sărbători cu cruce neagră, Sfântul Haralambie, prăznuit pe 10 februarie, Întâia şi a doua aflare a căpului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, sărbătoare prăznuită pe 24 februarie, şi Sfinţii Cuvioşi Ioan Casian şi Gherman şi Sfântul Cuvios Vasile Mărturisitorul, sărbătoare prăznuită pe 28 februarie.

Calendar ortodox februarie 2026

Articolul continuă după reclamă

1 D - Sfânta Bridgit, ocrotitoarea Irlandei, Sfântul Mucenic Trifon, Sfânta Muceniță Perpetua, Sfântul Vasile - Episcopul Tesalonicului, Sfânta Muceniță Felicitas, Sfântul Petru din Galatia, Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului de la Mănăstirea Socola, Înainte-prăznuirea Întâmpinarii Domnului, ✝ Duminica a 33-a după Rusalii

2 L - (✝) - Întâmpinarea Domnului Sfântul Mucenic Agatodor, Sfântul Mucenic Gavriil, Sfântul Mucenic Iordan

3 M - Sfântul și Dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu, Sfânta Prorociță Ana, Sfântul Ierarh Nicolae al Japoniei, Sfântul Ansgar, luminătorul Danemarcei și al Suediei, Sfântul Ierarh Ignatie de Marioupolis

4 M - Sfântul Cuvios Isidor Pelusiotul, Sfântul Sfințit Mucenic Avramie

5 J - Sfânta Muceniță Agata, Sfânta Muceniță Teodula, Cinstirea Sfintei Icoanei a Maicii Domnului „Eleț-Cernigov”, Cinstirea Sfintei Icoanei a Maicii Domnului „Salvatoarea de la înec”, Cinstirea Sfintei Icoanei a Maicii Domnului„Aflarea celor pierduți”

6 V - Sfântul Ierarh Fotie, patriarhul Constantinopolului, Sfântul Cuvios Varsanufie cel Mare, Sfântul Mucenic Evilasie, Sfântul Cuvios Ioan din Gaza, Sfântul Mucenic Maxim, Sfânta Muceniță Fausta, Sfântul Mucenic Iulian, Sfântul Cuvios Arsenie din Ikalto, GeorgiaSfântul Ierarh Vucol, Episcopul Smirnei

7 S -Sfântul Ierarh Partenie, Episcopul LampsaculuiSfinții 4 Mucenici tribuni, împreună cu cei 1003 mucenici din Nicomidia, Sfântul Cuvios Luca din Elada

8 D - Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat, Sfântul Proroc Zaharia, Sfânta Muceniță Maria, Sfânta Muceniță Marta, ✝) Duminica a 34-a după Rusalii (a Întoarcerii Fiului risipitor)

9 L - Sfântul Petru Damaschinul, Sfântul Ierarh Mucenic Marcel, Sfântul Mucenic Nichifor, Sfântul Sfinţit Mucenic Pangratie, Odovania Praznicului Întâmpinării Domnului

10 M - ✝) Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie, Sfânta Muceniță Valentina, Sfânta Muceniță Enata, Sfânta Cuvioasă Ana din Novgorod, Sfântul Mucenic Pavel, Cinstirea Sfintei Icoanei a Maicii Domnului „Ognevidnaya”

11 M - Sfânta Teodora, împărăteasa, Sfântul Ierarh Vlasie, Episcopul Sevastiei

12 J - Sfântul Cuvios Meletie din Lardos, ctitorul Mănăstirii „Panaghia Ypseni” din Rodos, Sfântul Mucenic Hristea, Sfântul Ierarh Antonie, Patriarhul Constantinopolului, Sfântul Ierarh Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei celei Mari, Sfântul Ierarh Alexie, Mitropolitul Moscovei și al Întregii Rusii, Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului din Iviron

13 V - Sfântul Simeon Izvorâtorul de Mir, Sfinți Apostoli și Mucenici Acvila și soția sa, Priscila, Sfântul Ierarh Modomnoc, Episcop de Ossory, Sfântul Ierarh Serafim (Sobolev), făcătorul de minuni din Sofia, Sfântul Cuvios Martinian, Sfântul Ierarh Evloghie, Patriarhul Alexandriei, Sfântul Sfințit Nou Mucenic Silvestru, arhiepiscopul de Omsk

14 S - Sfântul Filimon, Episcopul Gazei, Sfântul Nou Mucenic Damian, Sfântul Mucenic Nicolae din Corint, Sfântul Cuvios Avraam, Sfântul Cuvios Maron, Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou din Georgia, Sfântul Cuvios Auxenție, Sâmbăta celor adormiți – Moșii de iarnă

15 D - Sfântul Cuvios Eusebiu din Siria, Sfântul Cuvios Antim din Chios, Sfântul Mucenic Maior, Sfântul Apostol Onisim, Cinstirea Sfintei Icoanei a Maicii Domnului „Ostrobramsk - Vilnius ”Sfântul Ierarh Sigfrid, Luminătorul Suediei, Cinstirea Sfintei Icoanei a Maicii Domnului „a Sfântului Dalmat”, Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului din Vilnius - ✝) Duminica Înfricoșătoarei judecăți (a Lăsatului sec de carne)

16 L - Sfântul Mucenic Seleuc, Sfântul Mucenic Valent diaconul, Sfântul Mucenic Pavel, Sfântul Mucenic Pamfil preotul, Sfântul Ierarh Flavian, Arhiepiscopul Constantinopolului

17 M - Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron, Sfânta Împărăteasă Pulheria, Sfântul Cuvios Teodor cel Tăcut de la Lavra Peșterilor din Kiev, Sfântul Ierarh Ermoghen, Patriarhul Moscovei, Sfânta Cuvioasă Mariamna, Sfântul Împărat Marcian, Sfântul Teodor Bizantinul

18 M - Sfântul Ierarh Leon, Episcopul Romei, Sfântul Ierarh Agapit, Episcopul Sinadei (Zi aliturgică. Dezlegare la brânză, lapte și ouă)

19 J - Sfântul Cuvios Mărturisitor Evghenie, Sfântul Apostol Arhip, Sfânta Cuvioasă Filoteea din Atena, Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului din Cipru, Sfântul Cuvios Mărturisitor Macarie

20 V - Sfântul Cuvios Visarion, Sfântul Ierarh Agaton, Episcopul Romei, Sfântul Ierarh Leon, Episcopul Cataniei (Zi aliturgică. Dezlegare la brânză, lapte și ouă)

21 S - Sfântul Cuvios Timotei, Sfântul Mucenic Mavrichie, Sfântul Ierarh Eustatie, Arhiepiscopul Antiohiei, Cinstirea Sfintei Icoanei a Maicii Domnului „Kozelscianskaya”, Sâmbăta Sfinților Cuvioși

22 D - Sfântul Cuvios Limneu, Sfântul Cuvios Talasie, Sfântul Cuvios Atanasie, Aflarea moaștelor Sfinților Mucenici din Evghenia, ✝) Duminica izgonirii lui Adam din Rai (a Lăsatului sec de brânză)

23 L - Sfântul Sfințit Mucenic Policarp, Episcopul Smirnei, Sfântul Damian Esfigmenitul, Sfânta Cuvioasă Gorgonia (Începutul Postului Sfintelor Paști. Zi aliturgică. Canonul cel Mare)

24 M - ✝ Întâia și a doua aflare a Capului Sfântului Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului✝, Sfântul Cuvios Petroniu de la Prodromu, (Zi aliturgică. Canonul cel Mare)

25 M - Sfântul Ierarh Tarasie, Patriarhul Constantinopolului, Sfântul Mucenic Ipatie, Sfântul Mucenic Alexandru (Canonul cel Mare)

26 J - Sfântul Ierarh Porfirie, Episcopul Gazei, Sfânta Muceniță Fotini Samarineanca (Canonul cel Mare)

27 V - Sfântul Cuvios Efrem Katunakiotul, Sfântul Leandru, Arhiepiscop al Sevillei, Sfântul Ierarh Rafail din Brooklyn, Sfântul Cuvios Mărturisitor Talaleu, Sfântul Cuvios Mărturisitor Procopie

28 S - Sfântul Cuvios Vasile Mărturisitorul, Sfântul Sfințit Mucenic Proterie, patriarhul Alexandriei, Sfântul Sfințit Mucenic Nestor, Episcop de Maghid, Sâmbăta Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron✝, Sfântul Cuvios Gherman din Dobrogea✝, Sfântul Cuvios Ioan Casian Romanul

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca şcoala să înceapă mai devreme? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰