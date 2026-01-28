Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Avocat, despre cazul Mario: "Se cere o modificare a legii. Nu putem sancţiona în funcţie de întâmplări"

Avem o faptă abominabilă: un copil a ucis un alt copil. Evident, oamenii mari nu-şi asumă nicio vină, cer pedepse şi semnează petiţii şi stabilesc din pix... limita răspunderii penale la vârstă de 10 ani. Vor aşadar o lege pentru ca infractori de clasa a treia să ajungă în închisoare şi spun că nu avem legi.

de Olivia Păunescu

la 28.01.2026 , 16:45

Doar că avem, şi legile spun că un copil care comite fapte grave plăteşte... de când împlineşte 7 ani. Procedura este clară, aplicarea nu prea. În cazul Mario, măsurile au fost întârziate până la revoltă. Criminalul lui Mario nu avea voie să rămână acasă. Apoi autorităţile l-au mutat, dar oamenii se tem că-l protejează, nu că-l pedepsesc. Nimeni nu vorbeşte însă de prevenţie, despre cum ar trebui statul să aibă grijă de copiii noştri. Să rămână copii, nu să devină oameni mari înainte de vreme.

Subiectul a fost dezbătut cu avocatul Cătălin Crăciunescu, în ediţia de miercuri a Observator 16.

"Cred că trebuie împărţită întreaga abordare în două forme. Chestiunea psihologico-judiciară şi chestiunea juridică. Nu degeaba Codul Penal a menţinut această valoare, prag de 14 ani, timp de zeci de ani. Istoria provenienţei este îndelungată. Se presupune că un minor sub această vârstă nu are discernământul pentru a alege să facă o faptă penală cu intenţie. Răspunderea penală este eliminată total. Or, pentru un caz deosebit de grav, cu nişte consecinţe incredibile, care duc o emoţie puternică, se cere o modificare a legii", a explicat avocatul.

Articolul continuă după reclamă

Avocatul a explicat că este nevoie de o coordonare amplă pentru modificarea legii.

"Modificarea legii nu se poate face fără un studiu de impact cu toţi aceşti autori care pot lua o decizie în consecinţă, mă refer la Direcţia de Asistenţă, de psihologi judiciari, de psihologi care ar trebui să transpună toate posibilităţile legale înainte de a sancţiona penal. Mă refer la incluziunea socială, mă refer la modul de abordare interfamilial, din punct de vedere al derapajelor în cadrul societăţii, pentru că trebuie văzut dacă acest minor mergea la şcoală, lipsea de la şcoală, învăţământul este obligatoriu. Comunitatea, poliţia din sat trebuie să verifice dacă acel copil a mers la şcoală şi de ce a lipsit de la şcoală. Până să ajungi la o astfel de situaţie din care să rezulte o astfel de infracţiune cu intenţie", a continuat avocatul.

Avocatul a atras atenţia şi asupra problemelor sistemice din legislaţia românească.

"Nu putem sancţiona în funcţie de întâmplări. Pentru că asta ar arăta o imperfecţiune a regimului sancţionator, nu numai sub aspectul infracţiunilor de minoritate, ci şi asupra altor infracţiuni, ceea ce înseamnă că noi avem un sistem judiciar care nu îşi produce efectele, pentru că are nişte derapaje şi înseamnă că după fiecare problemă, venim şi modificăm. Lucru care atrage lipsa de predictibilitate şi lipsa de aplicare a unor măsuri deja existente", a arătat acesta.

Olivia Păunescu
Olivia Păunescu Like

Responsabilitate! Este primul cuvânt care îmi vine în minte, atunci când mă gândesc ce implică meseria de jurnalist, un job pe care l-am îmbrăţişat şi care m-a îmbrăţişat, la rândul lui, semn că lucrurile bune în viaţă se întâmplă...

avocat mario crima catalin craciunescu
Înapoi la Homepage
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Primele declarații ale Emei Oprișan de la Insula Iubirii după despărțirea de Răzvan Kovacs. Detalii neștiute despre relația lor
Primele declarații ale Emei Oprișan de la Insula Iubirii după despărțirea de Răzvan Kovacs. Detalii neștiute despre relația lor
Cum a reacționat tatăl lui Matei Popa, după ce Gigi Becali a anunțat că va fi noul portar de la FCSB. Exclusiv
Cum a reacționat tatăl lui Matei Popa, după ce Gigi Becali a anunțat că va fi noul portar de la FCSB. Exclusiv
Angajatul care a primit, din greșeală, 330 de salarii, după care și-a dat demisia, poate păstra banii, a decis instanța
Angajatul care a primit, din greșeală, 330 de salarii, după care și-a dat demisia, poate păstra banii, a decis instanța
Șoferul microbuzului implicat în accidentul din Timiș era drogat. Polițiștii au preluat două pliculețe suspecte
Șoferul microbuzului implicat în accidentul din Timiș era drogat. Polițiștii au preluat două pliculețe suspecte
Comentarii


Întrebarea zilei
Folosiţi cardurile de loialitate la cumpărături?
Observator » Evenimente » Avocat, despre cazul Mario: "Se cere o modificare a legii. Nu putem sancţiona în funcţie de întâmplări"