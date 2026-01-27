28 ianuarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 28 ianuarie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 28 ianuarie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 28 ianuarie

Pe 28 ianuarie 1547, în urma decesului lui Henric al VIII-lea, pe tronul Angliei urcă Edward al VI-lea, fiul său de doar nouă ani, care va fi primul conducător protestant al Angliei. Pe 28 ianuarie 1871, în timpul Războiului franco–prusac, Parisul capitulează în fața armatelor prusace. Pe 28 ianuarie 1933, Guvernul condus de Alexandru Vaida-Voievod semnează, sub auspiciile Ligii Națiunilor, "Acordul de la Viena", care asigura împrumuturile capitaliștilor străini, contractate în vederea "asanării economico-financiare a țării", prin reducerea salariilor, concedierea a 30% dintre muncitori și funcționari, sporirea și încasarea regulată a impozitelor. Pe 28 ianuarie 1933, după o întâlnire cu președintele Paul von Hindenburg, cancelarul german Kurt von Schleicher demisionează și recomandă numirea lui Adolf Hitler în calitate de cancelar. Pe 28 ianuarie 1941, după rebeliunea legionară din 21 ianuarie - 23 ianuarie 1941, se constituie un nou guvern, prezidat de generalul Ion Antonescu şi format exclusiv din militari și tehnicieni.

Pe 28 ianuarie 1983 are loc primul zbor cu pasageri al primului avion de pasageri produs în România, RomBac 1 - 11, pe ruta București - Timișoara. Pe 28 ianuarie 1986 înregistrăm catastrofa navetei spațiale "Challenger", a cărei explozie, la 75 de secunde de la lansare, a provocat moartea celor şapte astronauți aflați la bord. Pe 28 ianuarie 2001 înregistrăm naufragiul vasului ucrainean Pamiat Merkuria, în Marea Neagră, tragedie soldată cu moartea a 16 persoane.

Nașteri pe 28 ianuarie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 28 ianuarie, de la Regele Henric al VII-lea al Angliei, născut pe 28 ianuarie 1457, sau Papa Clement al IX-lea, născut pe 28 ianuarie 1600. şi până la sultanul otoman Mustafa al III-lea, născut pe 28 ianuarie 1717, sau Regele Frederick al VI-lea al Danemarcei şi Norvegiei, născut pe 28 ianuarie 1768.

Tot într-o zi de 28 ianuarie s-au născut şi politicianul român Gheorghe Mironescu, născut pe 28 ianuarie 1874, pictorul român Camil Ressu, născut pe 28 ianuarie 1880, pianistul şi compozitorul american Arthur Rubinstein, născut pe 28 ianuarie 1887, scriitoarea română Martha Bibescu, născută pe 28 ianuarie 1889, istoricul şi politicianul român Gheorghe I. Brătianu, născut pe 28 ianuarie 1898, pictorul american Jackson Pollock, născut pe 28 ianuarie 1912, actorul american Alan Alda, născut pe 28 ianuarie 1936, actriţa română Florina Cercel, născută pe 28 ianuarie 1943, Hamad bin Isa al Khalifa, rege al Bahrain, născut pe 28 ianuarie 1950, politicianul francez Nicolas Sarkozy, născut pe 28 ianuarie 1955, fotbalistul italian Gianluigi Buffon, născut pe 28 ianuarie 1978, sau actorul american Elijah Wood, născut pe 28 ianuarie 1981.

Decese pe 28 ianuarie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 28 ianuarie. Dintre acestea amintim pe Regele Carol cel Mare al francilor, decedat pe 28 ianuarie 814, Regele Henric al VIII-lea al Angliei, decedat pe 28 ianuarie 1547, Papa Paul al V-lea, decedat pe 28 ianuarie 1621, Ţarul Petru cel Mare al Rusiei, decedat pe 28 ianuarie 1725, generalul francez Henri Mathias Berthelot, decedat pe 28 ianuarie 1931, sau scriitoarea suedeză Astrid Lindgren, decedată pe 28 ianuarie 2002.

România i-a pierdut într-o zi de 28 ianuarie, printre alţii, pe compozitorul Alexandru Flechtenmacher, întemeietorul Conservatorului din Bucureşti, decedat pe 28 ianuarie 1898, medicul Virgil Gligor, decedat pe 28 ianuarie 1977, sau scriitorul Barbu Theodorescu, decedat pe 28 ianuarie 1979.

