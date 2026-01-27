La mulţi ani, maestre. Doamnelor, domnilor, astăzi îl sărbătorim pe unul dintre cei mai iubiţi actori ai României care împlineşte 90 de ani. Mulţi şi sănătoşi şi fericiţi şi de acum înainte vă dorim. Şi până când ne vom bucura din nou de prezenţa maestrului aici, în platou, alături de noi, să vedem câteva urări şi imagini filmate aseară atunci când la Teatrul Naţional am avut gala aniversară , Florin Piersic- 90 de ani .

A fost emoţie, au fost aplauze şi poveşti. Genială şi împărţirea pe categorii a biletelor puse în vânzare. Nu am avut Categoria 1, 2, VIP ci categoria Mărgelatu, Harap-Alb, Ciocoflender.

Florin Piersic a fost sărbătorit ca o adevărată legendă a scenei româneşti, la împlinirea a 90 de ani. Actorul a fost în centrul unui spectacol aniversar plin de emoţie, aplauze şi amintiri, organizat în cinstea uneia dintre cele mai iubite voci ale teatrului şi filmului românesc.

Sala a fost arhiplină, iar publicul l-a întâmpinat în picioare, cu minute în şir de aplauze. Pe scenă, Florin Piersic a vorbit cu aceeaşi energie care l-a consacrat, a spus poveşti din cariera sa impresionantă şi le-a mulţumit celor care i-au fost alături de-a lungul vieţii.

Ce mesaje i-au transmis colegii

Nu îndrăznesc să vorbesc de prietenie dar eu am deschis ochii pe televizor şi pentru mine televizorul era Florin Piersic, Margareta Pâslaru. Este un monument. Nu există cineva de talia lui, poate doar dacă ne gândim la actorii internaţionali, Alain Delon. este pe acelaşi calapod, a transmis actriţa Manuela Harabor.

Eram copilă şi pe loc m-am îndrăgostit de Harap- Alb. Vorbesc serios. După ne-am întâlnit, ne-am împrietenit, ne-am înţeles foarte bine şi nu puteam să nu vin la acest spectacol şi la împlinirea acestei vârste frumoase, ne-a zis Stela Enache.

Este de la mine din Ardeal, ne cunoaştem foarte bine şi ţin minte că am un autograf pe care mi-a scris să slăbim amândoi, Paul, dar nu profesional. În seara asta vreau să ne bucurăm de el, de activitatea lui de până acum, de prietenii lui şi să îl iubim în continuare. Pentru că prezintă un etalon pentru arta noastră românească, a zis Fuego.

O seară emoţionantă pentru că Florin Piersic ne-a crescut. Ne-a schimbat traiectoria în actorie, generozitatea lui, pozitivitatea lui şi admiraţia mea pentru el este ca şi-a iubit mereu publicul. El rămâne Făt Frumosul nostru. Maestrul ne-a făcut atât de frumoasă copilaria, tinereţea. Pe noi fetele ne-a făcut să ne îndrăgostim pe loc iar pe băieţi cred ca i-a făcut geloşi, e mesajul de la George Ivaşcu şi Alice Barb.

Să fie mai departe un fenomen al naturii, cum a fost de când s-a născut şi să facă 100. Era cel mai frumos bărbat pe care îl văzusem până atunci, ne-a spus Istodor Claudiu.

O viaţă dedicată scenei

Cu o carieră de peste şapte decenii, Florin Piersic rămâne unul dintre cei mai iubiţi actori români. La 90 de ani, artistul continuă să emoţioneze, să zâmbească şi să fie o prezenţă caldă, dovadă că dragostea pentru teatru şi public nu are vârstă.

Spectacolul aniversar s-a încheiat cu ropote de aplauze şi cu promisiunea că povestea maestrului Florin Piersic merge mai departe, aşa cum a făcut-o întotdeauna: cu suflet, umor şi eleganţă.

