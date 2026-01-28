Poliţia ar fi găsit substanţe interzise la locul accidentului din Timiş - surse

Anchetatorii ar fi găsit substanţe interzise la locul accidentului din judeţul Timiş soldat cu şapte morţi şi trei răniţi, potrivit unor surse din cadrul anchetei. Ocupanţii microbuzului spulberat de un tir pe şoseaua dintre Lugoj şi Caransebeş erau suporteri ai echipei de fotbal PAOK Salonic şi se îndreptau spre Franţa, la meciul dintre echipa lor favorită şi Olympique Lyon.

Pentru a găsi indicii care să explice cum s-a produs accidentul, poliţiştii care au făcut cercetarea la faţa locului ar fi găsit, în jurul caroseriei microbuzului implicat în accident, două pliculeţe în care par să fi fost droguri. Într-un pliculeţ se afla o substanţă vegetală, iar în altul un praf alb.

Ce a declarat unul dintre supravieţuitori

Pliculeţele au fost ridicate de către criminalişti şi duse la laborator pentru expertiză. Analiza va arăta dacă este sau nu vorba cu certitudine despre substanţe stupefiante pe care suporterii le-ar fi avut asupra lor. De asemenea, rezultatele autopsiei vor putea arata dacă fanii PAOK Salonic au consumat sau nu droguri pe parcursul călătoriei către Franţa.

Articolul continuă după reclamă

O mărturie gravă despre o posibilă problemă tehnică la vehiculul implicat în accidentul mortal cu suporterii PAOK din România, soldat, marţi, cu şapte morţi, a fost dezvăluită la postul public de televiziune din Grecia ERTnews de medicul Dimitris Koukoulas, care s-a aflat de la bun început lângă răniţi.

Unul dintre cei trei supravieţuitori, care se află într-o stare mai bună, a descris că, în timpul depăşirii, volanul s-a blocat, ceea ce a dus la pierderea controlului asupra microbuzului. Potrivit celor relatate de medicul Koukoulas, rănitul repetă cu claritate că, în timpul depăşirii, s-a activat un sistem de asistenţă, care nu i-a permis şoferului să readucă vehiculul pe traiectorie. Pacientul a declarat că "volanul s-a blocat şi maşina a deviat" în câteva secunde. Potrivit medicului, pacientul este pe deplin conştient şi ştie exact ce s-a întâmplat.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Folosiţi cardurile de loialitate la cumpărături? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰