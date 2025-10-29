30 octombrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 30 octombrie de-a lungul timpului.

Pe 30 octombrie 2025 se fac 10 ani de la tragedia din Club Colectiv, din 2015 - Profimedia

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 30 octombrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 30 octombrie

Pe 30 octombrie 1485, Henry Tudor a fost încoronat ca Henric al VII-lea al Angliei. Pe 30 octombrie 1724 a început construcția Bisericii Stavropoleos din București, unul dintre cele mai importante monumente de arhitectură din perioada fanariotă. Pe 30 octombrie 1922, Benito Mussolini devine prim-ministru al Italiei. Pe 30 octombrie 1938 s-a difuzat radiofonic, în New Jersey, "Războiul lumilor", o prelucrare a romanului lui H.G. Wells, de către Orson Welles, care a stârnit panică în rândurile a mii de oameni care chiar au crezut că Statele Unite ale Americii au fost invadate de marțieni.

Pe 30 octombrie 1956, în Revoluția maghiară, Guvernul recunoaște noile consilii muncitorești, iar ofițerul de armată Béla Király conduce un atac asupra sediului Partidului Comunist. Pe 30 octombrie 1971 s-a produs accidentul ecologic de la Certej, soldat cu 89 de morți și cel puţin 70 de răniți. Pe 30 octombrie 1973, la Istanbul, președintele turc Fahri Korutürk inaugurează Podul Bosfor, al patrulea pod suspendat din lume ca lungime la momentul acela. Pe 30 octombrie 1975, Prințul Juan Carlos devine Regele Spaniei. Pe 30 octombrie 1983 au loc primele alegeri democratice în Argentina, după șapte ani de guvernare militară. Pe 30 octombrie 1990, Canalul Mânecii, ce leagă Marea Britanie de Europa, a fost deschis traficului. Pe 30 octombrie 2015, 64 de persoane au murit și alte peste 160 au fost rănite în urma unui incendiu care a avut loc în clubul Colectiv din București. Pe 30 octombrie 2020, un cutremur cu magnitudinea 7,0 lovește Marea Egee, între Grecia și Turcia. Cel puțin 119 persoane au murit.

Nașteri pe 30 octombrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 30 octombrie, de la politicianul american John Adams, născut pe 30 octombrie 1735, sau scriitorul român Duiliu Zamfirescu, născut pe 30 octombrie 1858, şi până la regizorul francez Claude Lelouch, născut pe 30 octombrie 1937, sau regizorul român Mihai Măniuțiu, născut pe 30 octombrie 1954.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 30 octombrie s-au născut personalităţi precum fotbalistul argentinian Diego Maradona, născut pe 30 octombrie 1960, sau Ivanka Trump, fiica preşedintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, născută pe 30 octombrie 1981.

Decese pe 30 octombrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 30 octombrie. Dintre acestea amintim pe Regele Carol al IX-lea al Suediei, decedat pe 30 octombrie 1611, Marele Duce Andrei Vladimirovici al Rusiei, decedat pe 30 octombrie 1956, sau fizicianul german Gustav Hertz, decedat pe 30 octombrie 1975.

România i-a pierdut într-o zi de 30 octombrie, printre alţii, pe filosoful şi sociologul Dimitrie Gusti, decedat pe 30 octombrie 1955, cântăreţii şi compozitorii Doina și Ion Aldea Teodorovici, decedaţi pe 30 octombrie 1992, sau arhitecta Anca Petrescu, decedată pe 30 octombrie 2013.

