30 septembrie, Sfântul Grigorie Luminatorul. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Marţi, 30 septembrie, este prăznuit Sfântul Grigorie Luminatorul, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

30 septembrie
Sfântul Grigorie Luminatorul (240-332), Apostolul Armeniei, s-a născut la Valarshapat, capitala provinciei Ararat, în Armenia. Conform crestinortodox.ro, tradiţia armeană îl prezintă ca descendent al unei familii nobile. Încă de prunc, Grigorie a fost trimis în Cezareea Capadociei, unde a fost crescut în credinţa creştină şi botezat. Tot aici se căsătoreşte şi are doi fii, pe Vhartanes şi Aristages.

Istoricul Agathangel (secretar al împăratului armean Tiridates) ne informează că Grigorie a revenit în Armenia pentru a-şi încreştina conaţionalii. Acesta va distruge templul şi altarul zeilor păgâni locali din Ashtishat, atrăgându-şi mânia lui Tiridat, care îl supune torturilor. În cele din urmă, Grigorie izbuteşte să-l convertească şi pe rege, împreună cu familia sa şi întreg poporul. Leontiu de Cezareea îl hirotoneşte episcop, iar Petru de Sevaste îl întronizează episcop al Armeniei.

Sfântul Grigorie Luminatorul i-a hirotonit episcopi pe cei doi fii ai săi. Aristages a fost succesorul tatălui său la tronul patriarhal al Armeniei. Acesta a participat şi la sinodul I ecumenic de la Niceea (325). Se pare că Sfântul Grigorie ar fi făcut o călătorie la Roma, împreună cu Tiridates.

Conform sursei amintite, spre sfârşitul vieţii, Sfântul Grigorie Luminatorul se retrage pentru a duce o viaţă solitară într-o peşteră din Manyea, în provincia Taran. Moare în sălbăticie. Nişte pastori îi găsesc trupul şi, neştiind cine era, au ridicat deasupra lui o movilă de pietre.

Sfântul Grigorie Luminatorul, primul episcop al Armeniei şi încreştinătorul poporului armean, a trecut la cele veşnice după 31 de ani de păstorire. O particică din moaştele sale se află la Biserica "Sfântul Gheorghe" - Vechi din Bucureşti. 

