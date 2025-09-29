30 septembrie, Sfântul Grigorie Luminatorul. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Marţi, 30 septembrie, este prăznuit Sfântul Grigorie Luminatorul, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Grigorie Luminatorul (240-332), Apostolul Armeniei, s-a născut la Valarshapat, capitala provinciei Ararat, în Armenia. Conform crestinortodox.ro, tradiţia armeană îl prezintă ca descendent al unei familii nobile. Încă de prunc, Grigorie a fost trimis în Cezareea Capadociei, unde a fost crescut în credinţa creştină şi botezat. Tot aici se căsătoreşte şi are doi fii, pe Vhartanes şi Aristages.

Istoricul Agathangel (secretar al împăratului armean Tiridates) ne informează că Grigorie a revenit în Armenia pentru a-şi încreştina conaţionalii. Acesta va distruge templul şi altarul zeilor păgâni locali din Ashtishat, atrăgându-şi mânia lui Tiridat, care îl supune torturilor. În cele din urmă, Grigorie izbuteşte să-l convertească şi pe rege, împreună cu familia sa şi întreg poporul. Leontiu de Cezareea îl hirotoneşte episcop, iar Petru de Sevaste îl întronizează episcop al Armeniei.

Sfântul Grigorie Luminatorul i-a hirotonit episcopi pe cei doi fii ai săi. Aristages a fost succesorul tatălui său la tronul patriarhal al Armeniei. Acesta a participat şi la sinodul I ecumenic de la Niceea (325). Se pare că Sfântul Grigorie ar fi făcut o călătorie la Roma, împreună cu Tiridates.

Conform sursei amintite, spre sfârşitul vieţii, Sfântul Grigorie Luminatorul se retrage pentru a duce o viaţă solitară într-o peşteră din Manyea, în provincia Taran. Moare în sălbăticie. Nişte pastori îi găsesc trupul şi, neştiind cine era, au ridicat deasupra lui o movilă de pietre.

Sfântul Grigorie Luminatorul, primul episcop al Armeniei şi încreştinătorul poporului armean, a trecut la cele veşnice după 31 de ani de păstorire. O particică din moaştele sale se află la Biserica "Sfântul Gheorghe" - Vechi din Bucureşti.

