13 ianuarie, Sfinţii Mucenici Ermil şi Stratonic. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox

Marţi, 13 ianuarie 2026, sunt prăznuiţi Sfinţii Mucenici Ermil şi Stratonic, sfinţi cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfinţii Ermil şi Stratonic au trăit în ţinutul Iliricului şi al Dunării de Mijloc, în timpul persecuţiilor declanşate de Împăratul Licinius (230-325). Conform crestinortodox.ro, Diaconul Ermil a fost chemat înaintea împăratului ca să dea mărturie despre necinstirea idolilor.

Sfântul Ermil, ajuns în faţa împăratului, a spus că slujeşte numai Dumnezeului nevăzut, nu zeităţilor surde şi neînsufleţite, făcute de mâini omeneşti, din lemn ori din pietre, despre care "mai curând te apucă râsul cât de neputincioase sunt, iar nu să te închini lor". În urma acestei mărturisiri, împăratul a poruncit să fie bătut peste faţă cu un bici de metal şi să fie întemniţat.

După trei zile de stat în temniţă, este întrebat dacă refuză închinare la Hristos. Pentru că nu se leapădă de cinstirea lui Hristos, este supus altor chinuri, printre care şi ruperea pântecelui cu unghii de fier. În urma acestor pătimiri, temnicerul Stratonic a simţit prin Duhul Sfant durerea lui Ermil şi s-a îngrijit de rănile acestuia.

Este văzut de un ostaş şi pârât împăratului că se ocupă de vindecarea lui Ermil. Împăratul, văzând că cei doi nu leapădă credinţa în Hristos, a poruncit să fie omorâţi. Au primit moartea mucenicească în ziua de 13 ianuarie 303, la trei kilometri de oraşul Singidunum (Belgradul de azi).

